Continúa la frenética búsqueda de Tomás Bravo, un niño de apenas 3 años que desapareció durante la tarde de este miercoles en un predio ubicado el sector rural de Caripilum, en la ruta que une a Lebu con Arauco, en la región del Biobío.

Al pequeño se le perdió el rastro luego que acompañara a su tío abuelo a un cerro cercano a su domicilio para buscar a unas vacas y terneros que estaban en el sector. Se supone que el hombre lo dejó por algunos minutos solo y cuando volvió, ya no estaba.

Lo buscó y no lo encontraba. Creyó que había regresado a su casa, en donde se entera de la desgarradora noticia de que Tomás se había perdido. Por esta extraña desaparición, la madre cree que se trata de un secuestro.

¿Qué dijo la mujer?

Steffy Bravo, la joven madre del menor, dijo que "yo creo que él fue al camino y alguien lo encontró, porque cómo nadie lo ha pillado. Encuentro que es difícil que se haya perdido, mi hijo es muy inteligente, yo sé que alguien lo tiene".

"Lo único que les pido es que me devuelvan a mi hijo, por favor. Haremos lo que sea, no vamos a hacer nada, pero quiero a mi hijo de vuelta, por favor", rogó la mujer.

También señaló que "yo lo estoy esperando, yo sé que está bien, pero lo necesito conmigo. Que esa persona se ponga la mano en el corazón y me devuelva a mi hijo".

La versión del tío

El hombre, identificado como Jorge Eduardo, abordó los últimos minutos que compartió con el pequeño Tomás antes que desapareciera.

"Salí con él a buscar los terneros y las vacas y en eso recorrimos el campo entre los dos, yo con él, de la manito. Y después me tocó echar las vacas para acá y lo dejé a él parado en una parte, y en esa parte yo me metí para abajo y después cuando volví no lo encontré", contó el hombre.

"Pasó más o menos unos cinco minutos, y cuando volví ya no lo encontré", recalcó, quien sostuvo que en ese momento "lo busqué, lo grité altiro, lo llamé y no me contestó".

Jorge aseguró que el niño conocía el regreso a casa. "Salía conmigo, siempre", indicó. "Cómo le voy a hacer una cosa así a mi huachito, de hace más de tres años, cuando nació, que estaba con nosotros... Lamentable lo que pasó", expresó, haciendo referencia a las sospechas que han caído sobre su persona.

Los cuestionamientos del padre del niño

Sin embargo, los dichos del tío fueron cuestionados por el padre de Tomás, quien lo acusa de no haber dado aviso de manera inmediata y que, en vez de eso, prefirió irse a ver el tarot a Arauco.

“Dice que entre 5 ó 7 minutos lo buscó, le gritó y ya no estaba... En vez de avisar fue a Arauco a verse el tarot. Después de eso avisó”, dijo Moisés Bravo a Meganoticias.

Añadió que “por qué que no avisó de inmediato. Cualquiera se va desesperado a la casa a decir lo que pasó”.

Para cerrar, sentenció que “él es responsable directo de la desaparición de mi hijo. El salió con mi hijo, no salió solo".

Ver cobertura completa