¿Qué pasó?

Este viernes personal de la Policía de Investigaciones trasladó hasta un cuartel al tío abuelo de Tomás Bravo, niño de tres años desaparecido la tarde del miércoles en un sector rural de Arauco, para conocer con mayor detalle su versión.

Durante su traslado, el hombre identificado como Jorge Eduardo, no emitió declaraciones y procedió a subir al vehículo para ser trasladado por un funcionario de la PDI.

El último en ver al niño

Cabe señalar que el hombre fue la última persona que habría visto al menor antes de su desaparición, ya que según su versión, el niño lo acompañó ese día a buscar unos animales a un predio cercano. Sin embargo, según relató, en el camino regresó para buscar un animal que se había quedado atrás, dejando al niño esperando, momento en que le perdió el rastro.

Tras percatarse de su desaparición, comenzó a buscarlo sin éxito, por lo que volvió a la casa para avisar al resto de la familia lo sucedido.

Su versión

En declaraciones anteriores, Jorge Eduardo había señalado que ese día salió junto a Tomás "a buscar los terneros y las vacas y en eso recorrimos el campo entre los dos, yo con él, de la manito. Y después me tocó echar las vacas para acá y lo dejé a él parado en una parte, y en esa parte yo me metí para abajo y después cuando volví no lo encontré", contó el hombre.

"Pasó más o menos unos cinco minutos, y cuando volví ya no lo encontré", recalcó, quien sostuvo que en ese momento "lo busqué, lo grité altiro, lo llamé y no me contestó".

El hombre agregó que "a lo mejor salió fuera, no sé. Yo me vine altiro hacia la carretera y no estaba". Al respecto, especuló que quizás "él se vino a la carretera y alguien lo tomó, no sé".

"Cómo le voy a hacer una cosa así"

Jorge aseguró que el niño conocía el regreso a casa. "Salía conmigo, siempre", indicó.

"Como le voy a hacer una cosa así a mi huachito, de hace más de tres años, cuando nació, que estaba con nosotros. Lamentable lo que pasó", expresó, haciendo referencia a las sospechas que han caído sobre su persona.

Ver cobertura completa