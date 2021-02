En las últimas horas, la madre de Tomás Bravo se refirió a la situación de su hijo de tres años, quien se encuentra desaparecido desde la tarde del pasado miércoles, cuando se le perdió el rastro en el sector rural de Caripilun, en la ruta que une las comunas de Lebu con Arauco, en la región del Biobío.

A través de su cuenta de Facebook, Estefanía Gutiérrez se expresó señalando que confía en que su hijo se encuentra con vida, además de pedir respeto para la familia del niño debido a la compleja instancia que están viviendo.

¿Qué dijo la madre de Tomás?

“Estamos orándole a Dios para que pronto podamos saber de él. También pedir a la gente respeto, estamos pasando por un momento muy difícil. Han cuestionado cosas falsas tanto de mí como del padre y de la familia. Nadie puede juzgar o creerse detective”, afirmó en las redes sociales.

“Han dicho cosas horribles de mí sin tener pruebas. Lo único que hacen es tirar pura mala onda que a mi hijo no le hace bien”, añadió la madre, acompañando su publicación con unas fotos de Tomás.

“Yo sé que él está vivo y que estará con nosotros”, concluyó Gutiérrez, quien además hizo un llamado a realizar cadenas de oración porque “como familia, de ambos lados, necesitamos todo su apoyo espiritual”.

Mamá cree que fue un secuestro

Hace unos días, la mamá del menor de tres años también había entregado su hipótesis respecto de la desaparición de su hijo, asegurando que ella creía que el niño podría haber sido secuestrado.

“Yo creo que él fue al camino y alguien lo encontró, porque cómo nadie lo ha pillado. Encuentro que es difícil que se haya perdido, mi hijo es muy inteligente, yo sé que alguien lo tiene”, declaró a Meganoticias.

“Lo único que les pido es que me devuelvan a mi hijo, por favor. Haremos lo que sea, no vamos a hacer nada, pero quiero a mi hijo de vuelta, por favor. Yo lo estoy esperando, yo sé que está bien, pero lo necesito conmigo. Que esa persona se ponga la mano en el corazón y me devuelva a mi hijo”, finalizó.

Este sábado continúa la búsqueda de Tomás en las zonas aledañas donde se reportó su extravío. En las últimas horas se ha añadido más personal en los equipos de búsqueda y se monitorea el sector con ayuda de drones.

