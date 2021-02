"Antes de la audiencia me dijo que todo era mentira, que ella amaba a su gorda y yo me quedo con eso". Con estas palabras, Danissa Araya, tía de Melissa Chávez, relata el complicado momento que vive su familia tras la muerte de la menor, caso por el que su hermana, Mirta Ardiles, está detenida como principal inculpada y se encuentra en prisión preventiva.

Según la investigación del Ministerio Público, fue la madre de la niña de 12 años quien le quitó la vida para luego prenderle fuego a la casa, la mañana del 26 de noviembre de 2020.

"Se destruyó una familia completa"

Sobre esta acusación, Danissa Araya relató al matinal Mucho Gusto de Mega que "no se trata de creer o no creer. Al escuchar el relato de cómo habían sucedido las cosas es como que no me están hablando de mi hermana, sino que es un monstruo o una persona que jamás conocí. Ella no era así, no es una persona violenta".

"Si mi hermana tiene algo que ver en esto, tiene que pagar, pero si veo a alguien que me dice que 'yo amaba a mi gorda' y todo lo que vi como era ella (su hermana Mirta) con su hija, no me cabe en la cabeza que ella pudo haber hecho algo tan horrible", agregó.

Denuncia de abuso sexual a Melissa

Consultada por la información que apunta a un episodio de abuso sexual sufrido por la menor Melissa Chávez, la mujer fue enfática que en señalar que eso no llegó nada, tras las diligencias.

"Hay una investigación del año 2014 y quedó desestimada, porque en ese momento se investigó, lo cual Melissa también se retractó y quedó ahí. Nosotros como familiares no estábamos en conocimiento de eso y, al contrario, quienes somos nosotros los interesados en conocer algo así. Tras las peritajes, dicen que no y nosotros nos quedamos tranquilos, más cuando conversábamos con Melissa. Es un tema de la justicia y no queríamos mezclar peras con manzanas", aseveró.

"Si pasó algo, fue muy macabro"

Danissa Araya también apuntó a una motivación por celos que habría suscitado el crimen manifestando que "si yo hubiese visto algo raro algo, que me hubiese llamado la atención, te creo. Pongo en duda todas las cosas. Cuando me hablan de un crimen pasional quedo sin palabras. Melissa era una niña inocente".

Sobre la posible sospecha sobre su cuñado (Alejandro) sostuvo que "no sé si confiar o no él. Él ha mostrado ser de una sola línea, una persona callada, sin vicios, trabajador. Él está 20 días fuera de la casa, ya que trabaja en minería, todo es como raro".

Consultada sobre su mirada de lo sucedido, sentenció que "si acá pasó algo, es muy macabro. Es algo que humanamente no podemos entender".

