¿Qué pasó?

El caso de la muerte de la niña, Melissa Chávez, de tan sólo 12 años, tras un incendio en su hogar producido el 26 de noviembre de 2020, tuvo un vuelco en su investigación y terminó con su madre siendo detenida y acusada de parricidio e incendio.

Para llegar a esta determinación, la fiscalía exhibió un video que se convirtió en clave para determinar que la mujer, identificada como Mirta Ardiles, es la principal sospechosa del crimen de la menor.

El registro audiovisual entrega datos a la investigación que indican que la niña habría estado con vida a la hora del incendio, por lo que su muerte no fue inmediata, incluyendo que entre el ataque y el deceso transcurrieron al menos 60 minutos.

Fuego fue generado para cubrir el homicidio

En la audiencia de formalización a la madre de Melissa, que duró alrededor de 4 horas, se exhibió el video que permite armar la cronología del macabro suceso.

Esta línea de tiempo fue explicada por la fiscal Yocelyn Weisser, quien sostuvo que "no existen testigos presenciales, ya que los hechos se desarrollaron el interior del domicilio de la víctima y según lo recabado, la imputada estaba sola al interior de domicilio en compañía de la víctima".

Así en el matinal Mucho Gusto de Mega se exhibió esta cronología con el dato clave que indica:

10:29 horas: Sale de la casa el padrastro junto al hermano de la víctima. Suben a un auto y se van al lugar.

10:43 horas: Se pudo verificar tras periciar el celular de la madre, que la mujer, hoy imputada envió un mensaje al laboratorista dental para un trabajo que se quería realizar en su dentadura.

11:13 horas: La mujer sale de su casa y fue a sacar dinero a un Caja Vecina. En su testimonio, la madre imputada adujo que "la idea era ir al dentista, ir y volver".

11:17 horas: Extrajo el dinero y se produjo su salida desde las cercanías de su casa. Así a las 11:18 horas, sube al auto para dirigirse a un dentista. La tragedia estaba por venir.

11:21 horas: Fuego y humo aparece en la vivienda desde la habitación de la menor y acá el dato clave "fueron siete minutos después de la salida de la madre, donde el humo y el incendio quedaron en evidencia".

En su testimonio, la madre de Melissa aseveró, antes de ser detenida, que "no quise poner pestillo porque estaba la Meli en la casa. Antes de salir, como a las 11:15 horas, le grito a la gorda para arriba y le dije 'Meli, me voy' y me dijo 'ya mami'".

Actitud pasiva de la madre ante horrible tragedia

Tras 68 días, la investigación sufre un vuelco y todas las miradas se centran en la madre, quien termina siendo detenida, sin forzar su arresto y siendo acusada de parricidio e incendio.

Para el fiscal Adrián Vega ese lapso de tiempo entre su salida y el comienzo del incendio permiten aclarar lo ocurrido.

"Este punto es muy importante fijarlo porque de aquí se empiezan a contar aproximadamente los 7 minutos entre que empieza a salir el humo de la ventana de la pieza superior que usa la imputada con su conviviente", aseveró el jurista.

Así continúan los hechos con el fatal desenlace:

11:27 horas: Llaman a Carabineros y a las 11:30 horas llegan al lugar.

11:41 horas: Llega Bomberos, combaten el fuego y se encuentran con el horrible hallazgo de la muerte de la niña.

12:02 horas: Arriba al lugar la madre, con una actitud pasiva ante la tragedia y en su momento declaró: "Voy a pagar por el hecho de haber dejado sola a mi hija, pero hacerle daño a mi hija, no, era mi vida entera".

Cuchillo encontrado presenta ADN de la madre y su hija

En medio de las diligencias, ya controlado el siniestro en el hogar de Melissa Chávez, se encontró un cuchillo que se envió a periciar por las heridas de la menor, que son todas heridas cortopunzantes.

El informe revela que se encontró ADN de la mujer imputada como de su hija cuya autopsia indica que murió por traumatismo craneoencefálico y heridas cortopunzantes.

Así Mirta Ardiles quedó en prisión preventiva, mientras que se abrió una investigación por 180 días, caso sobre el que Patricia Muñoz, de la defensoría de la niñez, afirmó que "lo último que vio la víctima fue a su madre agrediéndola".

