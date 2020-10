Fue uno de los partidos que se levantó de la mesa y se retiró de la negociación. El presidente de Comunes, Jorge Ramírez, explica a Meganoticias.cl los detalles del frustrado acuerdo de primarias en la oposición, que dejó a la centro izquierda fracturada en dos pactos: el del Frente Amplio y el de los partidos de la Concertación, junto con el PRO y Ciudadanos. El PC por su parte, navegará solo.

"Yo creo que la Concertación efectivamente ha vuelto a nacer, no lo digo yo, lo dijo Ignacio Walker y Marco Enríquez-Ominami hoy día, plantearon que lo que se conforma es la Concertación y por tanto en ese sentido a mi me parece que hay un reordenamiento de las fuerzas más conservadoras del país que de alguna manera vuelven a reconstruirse, incluso volviendo más atrás que la Nueva Mayoría, la Nueva Mayoría tenía al menos tenía un integrante que intentaba correr límites, hoy los que están allí son aquellos que durante los últimos 30 años se pusieron de acuerdo con los empresarios para hacer proyectos de ley", afirmó el timonel de la colectividad frenteamplista.

Para Comunes, el fracaso de la negociación se debió a una supuesta intención de Convergencia Progresista (PS, PPD y PR) de rearticular el bloque opositor que gobernó junto a Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos. Sin embargo, Ramírez valoró la actitud que tuvo la falange durante la negociación. "Al menos yo entiendo, y lo vi al menos en la mesa, tanto la Democracia Cristiana como Unidad por el Cambio (PC, PRO y FRVS), siempre manifestaron que era con todos o no era y lo mismo hicimos nosotros. El único actor que estaba dispuesto a hacer acuerdos con unos o con otros, era convergencia progresista. En eso también hay que ser muy claros, acá puedo tener diferencias profundas con la Democracia Cristiana, probablemente confrontemos ideas en la constituyente pero tengo que reconocer que tuvieron la posición de hacer todos los esfuerzos necesarios desde el día uno, igual que Unidad por el Cambio".

Sobre los liderazgos presidenciales, el líder frenteamplista espera que la excandidata del bloque, Beatriz Sánchez, de un paso adelante luego de que se defina el plebiscito. "Beatriz Sánchez es un liderazgo fundamental, importante, espero que ella pueda asumir ser nuestra candidata presidencial en los próximos periodos pero si no es Beatriz Sánchez, está Jorge Sharp, está Gabriel Boriz, está Doris Gonzalez que es una líder muy importante de la vivienda, Rodrigo Mundaca que es candidato a Gobernador". Sobre el rostro mejor evaluado en la izquierda, el alcalde comunista Daniel Jadue, dice tener una muy buena evaluación. "A mi me parece un super buen alcalde y muy importante para los proyectos de transformación y de cambio que vienen, pero todavía en una situación donde el 70% de la gente no tiene o no ha manifestado su voto".