"Este municipio no escucha a sus comunidades educativas". Con el despliegue de este lienzo, organizaciones de profesores y apoderados se manifestaron en la comuna de Pirque para presentar su descontento por el retorno a clases presenciales de cinco colegios en medio de la pandemia del coronavirus.

Los establecimientos optaron por abrir sus puertas, pero en las afueras del Liceo técnico El Llano se levantó esta proclama rechazando de plano la medida, aún cuando no arribó ningún alumno a este recinto.

"Nos enteramos por la prensa"

Sobre la medida se refirió Carlos Díaz Marchant, presidente regional Metropolitano del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, quien en declaraciones a Mega Plus Alerta sostuvo que "denunciamos ante el país la medida inconsulta por parte del alcalde de Pirque para el retorno a clases. El ministro de Educación sostuvo que el retorno a clases será conversado con las autoriades escolares y nos damos cuenta que eso no es real, no es efectivo. Nos enteramos por la prensa".

Sobre las causas de la negativa agregó que "no están las condiciones en la comuna de Pirque, ni en ninguna parte de Chile para el retorno a clases presenciales porque no está controlada la pandemia. A nosotros nos interesa la vida de las personas en las comunidades educativas".

"No somos conejillos de indias"

La medida también generó la molestia de apoderaros, quienes manifestaron: "No al retorno de clases por ningún motivo. No queremos ser conejillos de indias para poder volver a clases".

La situación tiene en alerta a la comunidad, mientras que el regreso al clases se registra en forma reducida en el sector. Los alumnos que han optado por dirigirse a los colegios han recibido un kit de higiene por parte del seremi de Educación para ingresar a los establecimientos.

Balance del retorno

Hasta ahora los estudiantes que han arribo a los recintos educacionales son:

Escuela Santos rubio 2 alumnos

Escuela Lo arcaya 3

Liceo el Principal 10

Liceo el Llano 0

Escuela Santos Juan (Esperan a 10 alumnos)

