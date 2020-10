View this post on Instagram

Aveces debes retroceder para avanzar, hace un año dejábamos la sonda nasogástrica y hoy volvemos a ella. La verdad no fue tan triste porque estamos seguros que con el amor de todos se vienen cosas mejores para Borja. Hoy Borjita debe subir de peso, mejorar su deglución, su parte respiratoria y conseguir el medicamento más caro del mundo y solo nos quedan 98 días😱😱😱 a ti solo te pedimos tu apoyo para lograrlo. El amor todo lo puede ❤️ Cuentas: todas aquí 👉 www.ayudemosaborja.cl #ayudemosaborja #zolgensma #donación #ametipo1 #campaña #chile #ame #salud #Ayuda #vida #niños