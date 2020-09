Este miércoles, la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados resolvió sancionar a Giorgio Jackson por la polémica generada en mayo sobre sus declaraciones sobre que donaba la mitad de su sueldo.

Esto surgió luego de que el diputado Renato Garín asegurara que no era cierto que los parlamentarios RD donaban la mitad de su sueldo, sino que de un sistema colectivo donde "el dinero va a un ahorro bancario que ya suma cientos de millones. Con ese ahorro se financiarán sus campañas a la constituyente, reelección y Senado".

El informe de la comisión sostiene que: "las declaraciones del diputado sobre la donación de la mitad de su dieta parlamentaria, en circunstancias que se trataba de un mecanismo de ahorro colectivo para financiar futuras campañas políticas, constituyó un engaño comunicacional donde se habría dado a entender un ánimo altruista que no existía".

El presidente de la instancia, Bernardo Berger, precisó que la sanción será dada a conocer la próxima semana.

Luego de la acusación de Garín, Jackson se defendió afirmando que: "Desde 2014 he dicho que el 50% de mi sueldo no va a mi patrimonio, sino que va a mejorar la pega que hacemos en la diputación y como aporte legal a RD. Está en muchas noticias antiguas, YouTube, etcétera".

"La verdad no espero mucho de la gente que tomó esta información pública y la tergiversó con interés malicioso, para sembrar la duda, hasta de ilegalidades", agregó.

Además, la comisión declaró la admisibilidad al requerimiento presentado por Andrés Celis contra Loreto Carvajal y Gabriel Silber por la evasión de controles sanitarios durante el fin de semana de Fiestas Patrias.

