¿Qué pasó?

Este miércoles, el diputado de Evópoli Sebastián Keitel acusó a su par Erika Olivera (Ind-RN) de discriminación y maltrato laboral, señalando además que con este incidente se pone fin a 30 años de una amistad creada en torno a sus roles como deportistas olímpicos.

¿Por qué se enemistaron?

La polémica responde a comentarios que Olivera realizó durante una sesión de la Comisión de Deportes y que Keitel incluso reprodujo, por unos segundos, en la Cámara, hasta que fue interrumpido, debido a que no está permitido el uso de grabaciones durante las intervenciones en Sala.

En el fragmento se escucha a la parlamentaria dirigiéndose a la presidenta de la mentada comisión, Marisela Santibáñez y señalando: "Qué lamentable que se haya retirado el diputado Keitel, me parece poco hombre".

¿Qué dijo Keitel?

Haciendo uso de su derecho a réplica, Keitel sostuvo que "el día de hoy hablo en representación no solo mía, sino también de mi familia que en las últimas horas se ha visto muy afectada por la situación que vive en el interior de esta Corporación. Ayer la diputada Olivera me faltó el respeto en la comisión de Deportes, realizando descalificativos personales con nombre y apellido, tratándome de poco hombre, no una vez sino que dos veces".

Tras esto, el exatleta agregó que "el descalificativo utilizado por la diputada Olivera no sólo es peyorativo contra mi persona, sino que también es discriminador, porque lamentablemente su connotación en el lenguaje popular es utilizado para denostar a una minoría de nuestro país, que por años ha debido sortear la intolerancia y las expresiones de este tipo".

"Como muchos de ustedes saben esta discriminación me afecta profundamente, porque he expresado en más de una oportunidad mi apoyo hacia todas las minorías sexuales y por lo mismo no puedo tolerar este tipo de situaciones", sostuvo Keitel.

"30 años de amistad terminan"

Tras esto, el parlamentario Evópoli se refirió a la relación de amistad que tenía con Olivera, señalando que con este hecho, dicho vínculo se rompe.

"Conozco a la diputada Olivera hace más de 30 años, compartimos durante décadas el mismo sueño para llevar a nuestro país a lo más alto del deporte nacional. Los valores y el espíritu olímpico de amistad, respeto, lealtad y compañerismo, lamentablemente se pierden con este tipo de comentarios y formas de actuar. 30 año de amistad terminan, porque estos dichos no corresponden a un ambiente laboral", expresó.

"Siempre he sido respetuoso con mis compañeros de trabajo y jamás se me ocurriría denostarlos. Para mí esto califica como maltrato laboral porque existe una conducta de menoscabo hacia mi persona y sobre todo existe discriminación. Es responsabilidad todos erradicar este tipo de lenguaje", concluyó anunciando que llevará a Olivera a la comisión de Ética.