¿Qué pasó?

La noche del miércoles marcó el regreso de los clientes a los bares en las comunas en etapa de Preparación. Después de casi seis meses de confinamiento y restricciones, decenas de personas se reunieron para compartir y brindar.

Los puntos de encuentro fueron los locales de Ñuñoa, Providencia, Las Condes y Vitacura, en los cuales volvieron a operar bajo estrictos protocolos sanitarios.

"La gente está feliz"

Tanto clientes como locatarios se muestran felices con la reapertura de los establecimientos comerciales.

"Poder reencontrarse con los amigos en un lugar abierto, tomarse algo y conversar es exquisito", cuenta Verónica Silva.

"En este tiempo me he sentido encerrada, dejando que la vida pase y no disfrutarla", señala Yasna Sarmiento.

Mientras que Edgar de Litrán, propietario de un negocio, manifiesta que "la gente está feliz, ha sido súper acogedor para todos".

La petición del ministro de Salud

El regreso de los clientes también significa el retorno de distintas promociones y ofertas de bebidas alcohólicas, un aspecto que no es del gusto del ministro de Salud, Enrique Paris, quien realizó una particular petición.

"No es bueno liberar la venta de alcohol, porque cuando la gente bebe de forma desmedida, no controlada, obviamente que pierde todo el control", indicó.

Bajo esa línea, con el consumo de tragos, la persona "puede sacarse la mascarilla o hacer acciones que van a favorecer la diseminación viral".

Reacción

Pero los dichos del secretario de Estado fueron contestados desde la Asociación Nacional de Gastronomía, Entretención y Cultura.

El vicepresidente de la entidad, Ian Richardson, respondió a Paris que "con mucho respeto, entendemos su posición, pero creemos en las libertades individuales.

"Me imagino que el ministro tampoco va a recomendar el uso de sal o de carne en exceso en estas Fiestas Patrias", concluyó.

Cabe recordar que los bares están operarando con estrictas medidas sanitarias, tales como control de temperatura, dispensadores de alcohol gel y distanciamiento físico entre las mesas, las que se deben ubicar exclusivamente en espacios abiertos, como veredas y terrazas.

Ver cobertura completa