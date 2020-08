¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este sábado Carabineros detuvo a 58 personas que participaban de una fiesta ilegal en la comuna de San Miguel.

#SanMiguel: Carabineros de la 12ª Comisaría con la cooperación de vecinos fiscalizó un domicilio donde se realizaba una fiesta clandestina, infringiendo el toque de queda y las medidas sanitarias. #LaPrevenciónEsNuestraEsencia pic.twitter.com/bhph8Heh59 — Carabineros de Chile (@Carabdechile) August 29, 2020

58 detenidos

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la mañana cuando personal policial llegó a fiscalizar el inmueble luego de reiterados llamados de vecinos por ruidos molestos.

Según informó el capitán Sebastián Caro, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Sur de Carabineros, personal policial realizó grabaciones para registrar la fiesta y luego detuvo a los 58 participantes, 40 mujeres y 18 hombres.

"Lo que se pudo apreciar una vez que ingresó Carabineros, es que la gente no contaba con medidas de seguridad de normas sanitarias, muchos de ellos no llevaban mascarillas y no respetaban una distancia social", dijo el capitán Caro.

Según la información entregada por Carabineros las fiestas en el lugar eran reiteradas pero cuando llegaban al inmueble eran detectados por cámaras y los asistentes a las fiestas bajaban la música y evitaban la acción policial.

Fiesta para recaudar fondos

Según una de las asistentes a la fiesta, esta se realizó para recaudar fondos para repatriar el cuerpo de una mujer que falleció en Brasil. "Tenemos que tener $10 millones para traer a mi amiga a este país".

La dueña de casa, que arrendaba el lugar para las fiestas, pasará a control de detención durante la mañana de este sábado junto a las personas reincidentes en quebrantar las medidas sanitarias impuestas por el coronavirus.