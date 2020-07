¿Qué pasó?

Este lunes el diputado Mario Desbordes, se refirió en Meganoticias Alerta, a un posible cambio de gabinete tras la crisis en Chile Vamos por la aprobación del proyecto de retiro del 10% de la AFP la semana pasada.

¿Qué dijo?

El presidente de RN, señaló que “yo le he transmitido pública y privadamente al Presidente Piñera que voy a apoyar lo que él decida”.

En ese sentido, dijo que “si desea mantener su actual equipo político creo que es perfectamente posible trabajar con ellos. Son personas idóneas, que se han fogueado, no son responsables de que se aprobara el proyecto la semana pasada. Yo creo que ningún ministro o persona en ese cargo lo podría haber evitado”.

“Pero también si el Presidente desea hacer los cambios vamos a apoyarlo, sea cual sea el cambio que haga”, expresó.

Además, planteó que “ojalá esto se zanje lo más rápido posible porque obviamente el ideal es que no haya cuestionamientos a los ministros”.

Proyecto de retiro del 10%

En cuanto a la aprobación del proyecto de retiro de parte de los fondos previsionales, para el parlamentario "se cometió un error al plantear que este proyecto era de vida o muerte porque sinceramente creo que no lo es. No veo en este proyecto una discusión que involucre los principios de nuestro sector y menos de nuestra coalición. Creo entonces, que darle la categoría tan sensible que se le dio, provoca que el resultado adverso para el Gobierno se interprete como una gran derrota”.

“Por lo mismo, creo que tenemos que trabajar unidos los presidentes de los partidos de Chile Vamos con los ministros del comité político y con el liderazgo del Presidente de la República, para poder comenzar la nueva etapa que nos demanden los hechos”, indicó.

