Portonazos con violencia, robo a mano armada e impunidad, son parte de lo que viven actualmente los vecinos de la Villa Campiña de Nos, ubicada en San Bernardo, donde la delincuencia se ha convertido en el “pan de cada día”.

Sin importar horario, si es adulto mayor o si hay niños pequeños presentes, los sujetos -en su mayoría menores de edad y armados-, delinquen en las calles de esta localidad, que hoy asegura estar “agotada” de no poder vivir en paz.

“Desde que partió la pandemia, siento que estamos super desprotegidos. Yo trabajo en la feria, me esfuerzo para tener lo que tengo y no de la noche a la mañana van a venir a quitarme todo y quedar de brazos cruzados”, dijo indignada una de las vecinas, quien fue recientemente víctima de un postonazo.

“No sabemos a quién recurrir”

Esta es la interrogante que existe en esta villa, que es fuertemente azotada por la delincuencia cada día. “No sabemos a quién recurrir, no sabemos a quién pedirle ayuda, nuestras familias están siendo vulneradas”, aseguró Angelina en el matinal Mucho Gusto, revelando que ahora su preocupación mayor es saber si sus familiares llegarán con vida a su casa.

“Invertí, para poder optar a una villa ‘más tranquila’, pero no tenemos nada. A mí me robaron afuera de mi casa, con mi hija mayor, tres pistolas en la cabeza entonces imagínate, vas a comprar y no sabes si vuelves vivo a tu casa”, reveló.

Luego del terrible hecho, donde su vida y la de sus hijos pendieron de un hilo, Angelina lo primero que hizo fue agradecer por estar viva: “Lo primero que hicimos fue abrazarnos, mientras llegaba carabinero, dar gracias a dios de que estábamos vivos. Es la desesperación de pensar que podíamos haber muerto”, dijo.

Agrega que estos escenarios de violencia e indignación se ven diariamente en la zona: “Esto es de todos los días, nos habían ofrecido que iba haber una comisaría, no ocurrió y esa casona está sola y nosotros desprotegidos”, enfatizó.

¿Justicia por sus propias manos?

Los vecinos están cansados de que estos hechos sigan quedando impunes y nadie tome cartas en el asunto para frenar la delincuencia y la violencia que no los deja dormir tranquilos. Hace días, al ver que un ladrón intentaba ingresar a una vivienda, los vecinos lo capturaron y lo amarraron el el suelo, según ellos, “intentaron tomar justicia por sus propias manos”.

Cada vez que sucede un hecho similar, existen vecinos que intervienen. Sin embargo, esta práctica genera miedo entre muchos de ellos: “Aquí entre nosotros los vecinos estamos tratando de ayudarnos, pero eso no quita que yo voy ayudar a un vecino, me dan un balazo y yo muero. Aquí están esperando que muera gente”, dijo Lorena, otra vecina de la Villa Campiña de Nos, resaltando además que “Carabinero se viene a dar una vuelta a las 3 de la tarde ¿qué pasa a las 2 de la tarde? nada, a esa hora los delincuentes están durmiendo”.

El objetivo de los habitantes de esta villa es el mismo: Poder vivir sin miedo a que algo les pueda pasar.