En entrevista con Meganoticias Alerta, el doctor Carlos Pérez, infectólogo de la Clínica Universidad de Los Andes, se refirió a la situación del coronavirus en Chile y la importancia de reducir el desplazamiento de las personas para poder controlar la propagación del virus.

Reducir el desplazamiento

Dentro de los ejes para controlar la pandemia, el doctor Pérez se refirió a la importancia que tiene la reducción de los desplazamientos que no sean necesarios. Según cifras del Ministerio de Salud esta reducción no ha sido mayor al 40%, lo que para el facultativo es bastante preocupante si se quiere reducir la circulación viral.

"Es muy importante que las personas reduzcan su movilidad. Tenemos que insistir en ello. Yo ojalá esperaría la conciencia, digamos, dirigirnos a las personas directamente y pedirles que por favor no circulen y no se muevan, salvo que sea absolutamente indispensable porque la responsabilidad primaria es nuestra", dijo.

"Yo esperaría y creo que todos nuestros compatriotas han entendido que es una situación grave, es seria y deben seguir las indicaciones de nuestras autoridades", agregó el también decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián.

Detección de casos

Peréz también se refirió a uno de los ejes que ha funcionado en el control de la pandemia, que es la realización de una alta cantidad de test de detección del virus, pero aclaro que aquello debe ir acompañado de una seguimiento a todo contacto cercano de los infectados.

"Se han hecho muchos test, casi un millón de test, somos los que más hacemos en Latinoamérica, pero importa mucho también identificar claramente no solo a la persona infectada, sino que a todos los contactos de alto riesgo alrededor para que todos ellos puedan guardar la cuarentena que corresponde y así evitar diseminar esta infección a otras personas", dijo el doctor Pérez.

¿Cuando acudir a un centro de salud?

Además, el doctor Carlos Pérez se refirió a cuándo las personas deberían consultar respecto a la enfermedad y dirigirse hasta los recintos de salud.

Primeramente, dice que cualquier contacto estrecho de un infectado con algún tipo de síntoma debe realizarse el test confirmatorio para así documentarlo y tomar las medidas necesarias.

"Las personas que tienen síntomas de alarma, fundamentalmente dificultad para respirar o que están muy decaídos, que no se están alimentando bien. Esas personas deben consultar, independiente de si han tenido o no contacto, si se han hecho o no un examen o si están esperando un resultado. Deben consultar porque ellos son los que se pueden agravar y llegan en situaciones críticas directo al ventilador mecánico y ahí las posibilidades de sacarlo adelante si tiene un cuadro grave son menores" aseguró.

En cuanto a las personas con síntomas leves, que podrían ser de un resfriado común, lo ideal es controlar la evolución de estos y evitar así una mayor saturación de los servicios sanitarios. "Si una persona tiene un poquito de secreción nasal, un leve malestar en la garganta, pero no tiene síntomas generales: no tiene dolor de cabeza, no está decaído, no tiene dolores al cuerpo, es poco probable que tenga y no es imprescindible que consulte", dijo.

Hospitalización en consultorios

Por último, el facultativo habló de las pre hospitalizaciones que se realizan en consultorios, las cuales para él son un medida indicada cuando la gravedad de los enfermos es leve y las condiciones así lo permiten para no congestionar mayormente los hospitales.

"Hay centros ambulatorios que perfectamente pueden tener esas facilidades, incluso de administración de oxígeno en altas concentraciones o con alto flujo. Hay muchas cosas que se pueden ir haciendo en algunos centros intermedios. Perfectamente se pueden hacer en otras instalaciones en la medida en que haya vigilancia de personal de salud que puede estar revisando la evolución de las personas y tomando las decisiones que correspondan", indicó.

