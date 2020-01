AFPs: Fondos de pensiones cerraron el 2019 con su mejor rentabilidad en diez años

Asociación de AFP por reforma: "Generaciones futuras no van a ver incrementada su pensión en el monto que esperan"

¿Qué pasó?

La Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP) realizó su primera cuenta pública, correspondiente al año 2019. En ella anunció que los fondos de pensiones tuvieron su mejor rentabilidad en diez años, llegando al 17% promedio.

Dicha rentabilidad se traduce en $US 31.325 millones de mayor valor de los ahorros previsionales de los afiliados, lo que corresponde al 79% del aumento que tuvieron los fondos de pensiones el año 2019. En tanto, las cotizaciones obligatorias representaron el 21% de las ganancias, lo que corresponde a $US 8.107 millones.

El encargado de dar a conocer las cifras de esta cuenta pública fue el gerente general de la asociación, Fernando Larraín.

Utilidades y comisiones

Hasta septiembre de 2019, las utilidades de las AFPs llegaron a los $US 540 millones, el cual corresponde principalmente a la rentabilidad de "encaje", que llegó a los $US 274 millones. En tanto $US 266 millones de utilidad se deben a las comisiones y otros ingresos.

El promedio mensual de las comisiones que pagaron los trabajadores fue de 1,24% por sobre su remuneración o salario imponible.

Perfil del afiliado

La asociación anunció que la edad de ingreso de nuevos afiliados al sistema es de 29 años, y que solo 603 mil afiliados son menores de 25 años, contrastando con los 1,3 millones de personas en este rango de edad en el país.

Por otro lado, la asociación ve con preocupación que 3 millones de trabajadores no cotizan. "Las chilenas y chilenos en promedio acumulan 18 años sin cotizaciones. Terminar con estos vacíos, o con este tiempo sin cotización, permitiría aumentar en un 81% las pensiones", dijo Larraín.

Los Fondos con mayores afiliados es el Fondo B, con más de 4 millones 600 mil, y el Fondo C, con más de 3 millones 800 mil afiliados.

Larraín sostuvo que "vemos con preocupación que el 35% de los afiliados está en fondos que no corresponden a su edad". Hay 272 mil afiliados menores de 35 años se encuentran en el Fondo E, el cual, al ser de menor riesgo, es apto para personas prontas a jubilarse.

Pensiones pagadas

Larraín finalmente anunció que, de las más de 2 millones de personas que percibieron pensiones durante el año 2019, "795.072 recibieron sus pensiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones". De estas, 551.676 corresponden a pensiones de vejez, 94.166 de invalidez y 149.200 por viudez y orfandad.

Revisa aquí la cuenta pública: