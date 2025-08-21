Sospechoso por muerte de joven encontrado en casa de Cerati rompe el silencio: "Me implican en una causa que no es mía"

21 ag. 2025 - 16:36 hrs.

¿Qué pasó?

Cristian Graf, principal sospechoso en el asesinato de Diego Fernández Lima, adolescente de 16 años que desapareció en 1984 y cuyos restos fueron hallados enterrados junto a la casa que perteneció a Gustavo Cerati entre 2002 y 2003 en Argentina, rompió el silencio y negó cualquier relación con el crimen.

"No sé cómo llegó el cuerpo ahí"

En entrevista exclusiva con TN, Graf defendió su inocencia y sostuvo que se trató de una coincidencia. "Fue casualidad o ‘causalidad’. No sé cómo llegó el cuerpo ahí”, declaró el actual dueño de la vivienda que antes había pertenecido a sus padres.

“Cómo llegó Diego ahí, no lo sé. No es común que aparezca el cuerpo de un conocido tuyo”, agregó, recordando que conoció a Fernández porque ambos habían sido compañeros de clase.

Graf señaló que fue “al lado” de la casa donde aparecieron los huesos e insistió en que no fue responsabilidad de nadie de su familia, por lo que desconoce cómo ocurrió.

“Mi familia tiene la conciencia limpia y con eso basta”, insistió, descartando además que su padre estuviera implicado: “Es mi papá, no puede ser. De la familia, nadie. Ni se me ocurriría pensar eso”.

En esa línea, agregó: “Soy el protagonista de una historia en la que me implican en una causa que no es mía. Encima toda la correlación de los familiares, porque salpica a todos lados”.

Nunca fue amigo con Diego Fernández

Graf dijo no recordar el momento de la desaparición y negó haber tenido cercanía con el adolescente.

“No me acuerdo de ninguno de los compañeros de él, yo tenía otro círculo de amigos. Jamás vino a mi casa, ni a hacer un trabajo, nada. Y tampoco conozco a su familia”, manifestó.

Finalmente, Graf se refirió al impacto personal y familiar que ha tenido el hallazgo del cuerpo y la atención mediática del caso: “Nos sentimos señalados por la situación en general, es un ambiente en el que estamos expuestos y señalados. Cuando sepamos quién fue, vamos a estar en paz”.

