Joven enterrado en casa de Cerati: ¿Por qué el juez rechazó investigar al principal sospechoso del asesinato?

20 ag. 2025 - 18:04 hrs.

¿Qué pasó?

El juez que investiga el caso de Diego Fernández Lima, adolescente de 16 años que desapareció en 1984 y cuyos restos fueron encontrados bajo tierra hace unas semanas al lado de la casa donde Gustavo Cerati vivió años después de la muerte, rechazó imputar al principal sospechoso del asesinato ocurrido en Buenos Aires, Argentina.

A pesar de que la Fiscalía buscaba la declaración como imputado de Cristian Graf, hijo de los dueños de la vivienda donde se encontraron los restos y excompañero de clases de la víctima, el juez Alejandro Litvack desestimó la solicitud.

¿Por qué se rechazó la investigación contra el principal sospechoso?

Según reveló Infobae, el juez consideró que la acusación del fiscal Martín López Perrando no cuenta con "una concreta imputación bajo tal identidad del imputado", es decir, que no existen argumentos suficientes que permitan imputar a Graf por algún delito.

Por ello, el juez le pidió a la Fiscalía "que aclare los fundamentos de su imputación" contra Graf, ya que "la amplitud de los hechos tal como se encuentran descritos impide conferir una imputación fundada en los términos de las exigencias legales".

Esto no quiere decir que el juez haya considerado que Graf es inocente de cualquier acusación, sino que le solicitó a la Fiscalía que realice la formulación con más precisiones.

Las fallidas acusaciones de la Fiscalía

La Fiscalía de Argentina considera que será complejo demostrar la culpabilidad de Graf en el homicidio, el que además podría estar prescrito, por lo que su estrategia apunta a acusarlo por los delitos de encubrimiento agravado y supresión de evidencia.

El fiscal detalló que, aunque no fue posible determinar la autoría material del homicidio, sí se acreditó que la víctima "fue asesinada y ocultada en el interior de la finca que habitó y habita" el sospechoso.

Además, el sujeto habría realizado "diversas maniobras tendientes a encubrir la averiguación de la verdad". Por ejemplo, cuando comenzaron los trabajos de excavación en un terreno colindante a su vivienda, el acusado se mostró "preocupado" y advirtió a los obreros que no cortaran un árbol cercano al lugar en el que se encontraron los huesos.

Tras el hallazgo, dio distintas versiones, desde la existencia de una iglesia donde se habrían enterrado personas, hasta la hipótesis de que los restos llegaron cuando solicitó tierra para rellenar su terreno. A juicio del fiscal, esas coincidencias permitirían acreditar que el acusado conocía la existencia del cadáver enterrado en su casa.