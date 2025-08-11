"¿No te acordás de mí?": Delincuente fingió ser abogado y estafó a adulto mayor de 81 años robándole todos sus ahorros

11 ag. 2025 - 15:11 hrs.

¿Qué pasó?

Un adulto mayor de 81 años fue víctima de una millonaria estafa en Mar del Plata, Argentina, donde perdió 35 mil dólares ($33.968.900) a manos de un delincuente de 43 años que utilizó la modalidad conocida como “cuento del tío”.

Según lo informado por medios como Crónica y Ahora Mar del Plata, el hecho ocurrió el pasado 24 de julio, cuando la víctima paseaba a su perro y fue interceptada por un hombre que descendió de un Ford Focus azul. El sospechoso lo saludó efusivamente y fingió ser el abogado de su hija.

Víctima lo llevó hasta su domicilio y le mostró el dinero

El estafador le preguntó: “¿No te acordás de mí?”. La víctima respondió que se parecía al abogado de su hija, lo que fue aprovechado por el delincuente para inventar una historia sobre la reciente venta de un departamento y pedirle que guardara el dinero “por seguridad”.

El hombre convenció al jubilado de llevarlo hasta su domicilio, donde guardaba los ahorros bajo llave. Una vez en el interior, la víctima le mostró dónde tenía los 35 mil dólares y minutos después, el falso abogado se marchó. Pero, al revisar, el adulto mayor descubrió que el dinero había desaparecido.

Tras la denuncia, la policía identificó al sospechoso y obtuvo una orden de allanamiento para su vivienda. En el lugar encontraron el vehículo utilizado en el delito, así como a dos hombres y tres mujeres, todos mayores de edad.

También hallaron prendas coincidentes con las que usó el estafador, 400 dólares en efectivo, dos teléfonos celulares y un arsenal compuesto por un revólver calibre .22 marca “Jaguar”, una carabina calibre .22, una pistola calibre 320 sin marca, tres escopetas de distintos calibres, municiones y dos réplicas plásticas de armas de fuego.

Finalmente, la fiscal María Constanza Mandangarán ordenó la formación de una causa por “hurto” contra el acusado, quien fue trasladado a la Unidad Penal 44 para su formalización.