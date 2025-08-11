Preocupación por el deshielo en el glaciar Perito Moreno: Detectaron el retroceso "más pronunciado" de las últimas décadas

11 ag. 2025 - 11:56 hrs.

En la Patagonia argentina, el atractivo turístico más preponderante de todos es el glaciar Perito Moreno, ubicado dentro del Parque Nacional Los Glaciares —cerca de la frontera sur con Chile— y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1981.

Durante años, se le consideró como el más estable de los glaciares, mientras otros perdieron grandes masas de hielo con el paso del tiempo. Sin embargo, hoy atraviesa una situación diferente: un estudio científico identificó un deshielo que lo está haciendo retroceder a ritmos acelerados.

La gravedad queda expresada en la siguiente comparativa: si entre 1999 y 2013 su posición fluctuó no más de 50 metros, a partir de 2019 comenzó a experimentar un retroceso de entre 200 y 400 metros. Ya desde 2020, su caso empeoró, detectándose un repliegue de 800 metros en un periodo de apenas cuatro años.

El retroceso más pronunciado visto en las últimas décadas

El estudio fue publicado el 7 de agosto en la revista académica Nature. Pertenece a científicos argentinos y alemanes, cuyos datos obtenidos sugieren que el Perito Moreno "puede estar siguiendo un patrón similar" al de otros glaciares lacustres en retirada en la Patagonia.

Si bien consignan que el derretimiento subacuático disminuye en la profundidad, los especialistas señalan que, después de 2020, se detectó un retroceso pronunciado en la orilla del glaciar que da hacia el lago del Canal de los Témpanos.

Allí, la orilla "retrocedió 800 metros en un período de solo cuatro años. El retroceso más rápido ocurrió a lo largo de la parte más profunda de la depresión (forma de relieve). Desde 2019, la orilla también ha retrocedido entre 200 y 400 metros", afirmaron, agregando que se trata del retroceso más pronunciado observado en las últimas décadas.

Según los expertos, el Perito Moreno experimentará un continuo descenso de la superficie del hielo (adelgazamiento) y el posterior desprendimiento después de que la superficie supere su umbral de flotabilidad.

Aunque no se aborda específicamente en el análisis, sí se menciona que los glaciares de la Patagonia son los principales contribuyentes al aumento del nivel del mar desde Sudamérica. En ese sentido, incrementa la posibilidad de que algunas playas chilenas desaparezcan o pierdan metros de costa.

Pero, ¿cuál es la causa del retroceso en el Perito Moreno?

La respuesta es evidente, el cambio climático, cuya implicancia fue detallada por los científicos: "Los registros de temperatura del aire medidos cerca del término del glaciar desde mediados de la década de 1990 hasta 2020 indican una tendencia de calentamiento".

Durante este período, "se observó un calentamiento particularmente fuerte en verano y primavera, lo que contribuyó al aumento del derretimiento de la superficie", añadieron.

Por último, sostuvieron que durante las fases positivas de variabilidad climática en el hemisferio sur y los eventos del fenómeno de La Niña, "los vientos del oeste intensificados provocan temperaturas más altas y vientos más fuertes, lo que posteriormente lleva a una disminución en la masa superficial del glaciar".

