La increíble historia de mujer que ganó millonario premio tras rezar en la carretera: "Recé y gané"

08 ag. 2025 - 13:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer de identidad reservada ingresó a una bencinera en Carolina del Sur, en Estados Unidos, con la intención de comprar un billete de lotería que, sin saberlo, cambiaría su vida para siempre: rezó y al rasparlo se ganó una suma de 2 millones de dólares.

Según informó People, la ganadora solo gastó 20 dólares en el ticket, y al no tener fe, rezó para ser la afortunada ganadora. Tras el premio, no solo ella ganó, sino que también la bencinera que le vendió el billete ganador.

“Recé… y gané”

La residente de Midlands decidió raspar cada sección del billete, hasta que aparecieron los símbolos “MONEYBAG” y “2MIL”, confirmando que había ganado.

“Iba conduciendo por la carretera y recé para ganar la lotería. Y eso fue exactamente lo que me tocó”, declaró a la Lotería de Educación de Carolina del Sur.

Tras descubrir el premio, salió de la tienda y se sentó en su auto, completamente atónita. “Estaba temblando cuando raspé el boleto. Es un sueño hecho realidad”, relató.

Un golpe de suerte casi imposible

Según la Lotería de Carolina del Sur, la probabilidad de ganar el premio mayor de 2 millones de dólares es de 1 en 1.536.000 tickets vendidos.

La bencinera donde compró el boleto recibió una comisión de 20 mil dólares por vender el ticket ganador. La afortunada ya cobró su premio y destinó parte de las ganancias a organizaciones benéficas que apoya.