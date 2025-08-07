Hombre intentó ahogar a su nuera en una piscina: Dos años antes su propio hijo lo había atropellado

07 ag. 2025 - 18:17 hrs.

Mark Gibbon, un hombre de 62 años, fue arrestado y permanece en prisión tras ser acusado de intento de asesinato contra su nuera, Jasmine Wyld, a quien habría intentado ahogar en una piscina de un resort en Florida, en Estados Unidos.

Anteriormente, el hijo del acusado y pareja de la víctima, Alex Gibbon, había estado 25 meses tras las rejas tras haber atropellado intencionalmente a su padre en la localidad de Beaconsfield, en Reino Unido.

La nieta de 9 años intentó salvar a su madre

Según informó The Sun, el imputado se encontraba con su nuera y su hijo en la piscina el pasado domingo cuando comenzaron a discutir sobre sus nietos y las "estipulaciones de su testamento".

En ese momento, el hombre habría empujado y sujetado "la cabeza de la víctima bajo el agua varias veces, impidiéndole respirar", según detalló la oficina del sheriff. "La hija de 9 años de la víctima saltó a la piscina para intentar evitar que Gibbon ahogara a su madre", agregaron.

Según los agentes, Jasmine se vio obligada a "luchar contra Mark para poder escapar de él y de debajo del agua, pero él siguió empujándola hacia abajo".

Por su parte, el hijo del agresor dijo a dos mujeres que estaban en un edificio vecino que llamaran a la policía. Tras esa advertencia, el agresor se detuvo y posteriormente fue arrestado y acusado de agresión y tentativa de homicidio intencional sin premeditación.

En su declaración, Mark admitió que empujó a la mujer a la piscina, pero negó que la intentó ahogar. Dijo que habían estado bebiendo y que comenzaron a discutir, momento en el que ella le dio una cachetada y él respondió empujándola.

Una familia llena de conflictos

Lo llamativo de este caso es que en mayo de 2023, Alex Gibbon (hijo) atropelló a su padre, aparentemente tras una discusión.

Como consecuencia, fue condenado a 25 meses de prisión, 36 meses de inhabilitación para conducir, una orden de restricción de cinco años y un recargo.