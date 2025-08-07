Mujer decía ser una "súper mamá" en redes sociales, pero ahora es acusada de abuso infantil en contra de su hijo

07 ag. 2025 - 17:22 hrs.

¿Qué pasó?

Christiann Ault se autodenominaba una “súper mamá” e incluso creó el grupo “Las Vegas Super Moms” en Facebook con el propósito de proporcionar consejos sobre el cuidado de la maternidad. Sin embargo, escondía algo aterrador entre cuatro paredes de su casa: obligaba a su hijo a cometer actos horribles en Estados Unidos.

Según consignó News 3, con registros del Tribunal del Condado de Clark, la mujer es acusada de dos cargos de lascivia con un niño y un cargo de abuso o negligencia infantil relacionados con presuntos incidentes en 2022.

Sufrió abuso verbal durante dos años

Los registros a los que accedió el citado medio dan cuenta que Ault presuntamente obligó al menor a realizar acciones “con la intención de excitar, apelar o satisfacer la lujuria, las pasiones o los deseos sexuales de la acusada”.

La documentación indica que Ault también abusó verbalmente del menor de una manera que lo hizo sentir inseguro, no querido y molesto.

Madre se declara inocente de los cargos

Según el menor, cuya identidad se mantiene anónima por cuestiones judiciales, su madre lo obligó a cometer tales actos tras prometerle “pasar más tiempo con su iPad”, pero aun así la situación lo tenía incómodo.

“Luego ella quería que le frotara mis partes íntimas. Yo no quería. Me hacía sentir incómodo”, declaró el menor ante los jueces.

Además, reveló que los abusos ocurrieron una o dos veces por semana en el apartamento de Ault durante casi dos años, hasta marzo de 2024, según consta en la documentación.

A pesar de las acusaciones en su contra, Christiann Ault se declaró inocente de los cargos.