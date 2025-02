Asegura ser Madeleine McCann, pero se ha hecho pasar por tres niñas desaparecidas: La historia de la polaca Julia Wendell

19 feb. 2025 - 11:45 hrs.

¿Qué pasó?

Julia Wendell, una joven polaca de 23 años, que aseguró en 2023 ser Madeleine McCann, reveló hace unos días los resultados de un test de ADN que sugieren un alto porcentaje de coincidencia genética con Gerry McCann, padre de la menor que desapareció en 2007 en Algarve, Portugal.

Wendell ha asegurado en innumerables ocasiones tener semejanzas físicas con Madeleine y, en esta ocasión, entregó un resultado que respaldaría su postura. Sin embargo, la joven ha demostrado tener un patrón similar, ya que su familia aseguró que la polaca se ha hecho pasar en total por tres niñas desaparecidas.

Los resultados del test de ADN

Mediante sus redes sociales, Julia consignó que se sometió a un test de ADN realizado por un “experto mundial en genética”, quien comparó elementos genéticos de Julia con aquellos encontrados en la escena de la desaparición de Madeleine McCann.

El resultado causó impacto en las redes sociales. Julia aseguró presentar una coincidencia genética del 69,23% con el padre de la menor. “La evidencia genética apoya fuertemente que McCann podría ser el padre biológico de Julia Wendell, ya que los datos se alinean perfectamente con una relación de padre-hijo”, se concluyó en la prueba.

Sin embargo, algunos cuestionan los resultados debido a que los padres de Madeleine no quisieron participar del test.

Se ha hecho pasar por tres menores desaparecidas

Destacar que no es primera vez que la joven polaca hace esfuerzos por demostrar que ella es la menor desaparecida. Sin embargo, en 2023, Julia Wendell ofreció disculpas a la familia McCann por afirmar que ella es Madeleine, sin demostrar pruebas suficientes que lo acrediten.

Incluso, la propia familia de la joven afirmó a Daily Mail que no es primera vez que Julia se hace pasar por menores desaparecidas. De hecho, la polaca anteriormente se habría hecho pasar por una niña alemana y una niña estadounidense, ambas desaparecidas.

Una amiga de la familia relató al citado medio británico que Julia “es una chica con muchos problemas. Su madre (Dorota) solo ha podido ver cómo la bola de nieve se ha hecho cada vez más grande. Dorota solo quiere que su hija reciba la ayuda que necesita”.

Una de las compañeras de clase de Julia declaró al mismo medio que “lo que está pasando no es nuevo, cuando era una adolescente dijo que Dorota no era su madre y que en realidad era una niña que había desaparecido en Polonia años antes”.

No puede recordar su infancia

A pesar de lo anterior, Wendell sigue defendiendo su postura de ser Madeleine McCann, ya que, según la joven, no puede recordar gran parte de su infancia y dice que no está segura de su edad porque no ha visto su certificado de nacimiento.

“No recuerdo la mayor parte de mi infancia, pero el primer recuerdo que tengo es muy vívido y habla de unas vacaciones en un lugar caluroso, con playa y edificios blancos o de colores muy claros, con apartamentos. No veo a mi familia en ese recuerdo”, ha dicho en reiteradas ocasiones.