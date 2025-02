¿Quién es la joven que dice ser Madeleine McCann?: Test de ADN arrojó coincidencia genética con papá de la niña desaparecida

18 feb. 2025 - 11:13 hrs.

Hace exactos dos años, una joven de Polonia llamada Julia Wendell dio a conocer al mundo que ella podría ser Madeleine McCann, niña que a sus tres años desapareció, cuando veraneaba junto a su familia en Portugal en 2007.

La mujer, que ahora tiene 23 años, volvió a ser noticia, puesto que se sometió a una prueba de ADN para conocer si tenía algún parentesco con los padres de Madeleine, examen que puede dar un giro inesperado al caso.

¿Quién es Julia Wendell, la joven que dice ser Madeleine McCann?

Julia Faustyna Wendell, de 23 años, es una joven polaca que fue adoptada y que, desde 2023, dice tener razones para creer que es Madeleine McCann.

Julia asegura tener semejanzas físicas con la niña desaparecida, como una peca en las piernas y un punto en el ojo en los mismos lugares que Madeleine. Sin embargo, hay un detalle que no coincide, puesto que Julia tendría 23 años de edad, mientras que a esta fecha, Madeleine debe tener 21.

Julia Wendell

No obstante, la insistencia de la joven europea radica en que ella no tiene informes ni ningún antecedente de su fecha real de nacimiento y sus padres no quieren darle más información al respecto.

¿Qué arrojó el test de ADN que se hizo Julia Wendell?

Hace un par de días, la joven de 23 años reveló en sus redes sociales un examen de ADN con el que se podría comprobar que es hija de Gerry McCann, el padre de Madeleine.

Para realizar este examen, que fue analizado por el experto en genética Monte Miller, se comparó el perfil genético de Wandelt con el ADN encontrado en la habitación donde desapareció "Maddie". De acuerdo a los resultados, Julia no sería polaca, sino que su origen sería británico e irlandés.

Finalmente, la joven tendría un 69,23% de coincidencia genética con Gerry Mccann: "La evidencia genética apoya fuertemente que McCann podría ser el padre biológico de Julia Wandelt, ya que los datos se alinean perfectamente con una relación de padre-hijo", señala la conclusión de la prueba.

