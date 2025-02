Periodista que realizó polémica entrevista a Milei reconoce error: "Me faltó firmeza para mandarlos a la..."

19 feb. 2025 - 08:48 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista del canal argentino Todo Noticias, Jonatan Viale, utilizó su programa para hacer frente a las críticas que recibió por la entrevista realizada al presidente Javier Milei sobre la polémica de la criptomoneda $LIBRA.

Y es que el martes se filtró un extracto que había sido "eliminado" de la conversación que ambos sostuvieron en la Casa Rosada, en el que se ve al asesor del mandatario, Santiago Caputo, deteniendo la entrevista. Asimismo, se conoció que las preguntas fueron pactadas.

Cabe recordar que la justicia federal argentina investigará si el mandatario cometió un delito por promocionar en sus redes sociales una criptomoneda que se derrumbó horas después de su lanzamiento el viernes pasado, luego de recibir una lluvia de denuncias en contra de la autoridad.

"Me equivoqué"

La jornada del martes, Jonatan Viale hizo sus descargos en TN y relató cómo sucedieron los hechos: "Al final, en la última pregunta, se metió Santiago Caputo. ¿Por qué? Porque Milei dijo que le iba a consultar al Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por la causa".

"¿Qué hizo Caputo? Una grosería: se metió de la nada, cortó la nota y le dijo algo al oído a Milei. Yo dije: 'Ah, por un quilombo judicial' y acepté sacar esa parte. ¿Me equivoqué? Sí, me equivoqué", reconoció el comunicador.

Asimismo, dijo que "me faltó firmeza para mandarlos a la mier... Tuve miedo de que la nota se suspenda. En ese momento solo pensé en que la entrevista corría riesgo y quise asegurarme tener el material para la gente después de un fin de semana con mucha incertidumbre".

"No tuve la firmeza de echar a la mier... a Santiago Caputo"

A ello, añadió que la entrevista podría haber terminado de una manera muy diferente de no ser porque cedió a la presión del Poder Ejecutivo. "Ayer había sido una entrevista muy interesante y se cagó al final. ¿Por qué? Porque no tuve la firmeza de echar a la mier... a Santiago Caputo".

Respecto a las acusaciones que hicieron varios de sus colegas, quienes lo apuntaron como un periodista que estaba "al servicio del poder", el comunicador rebatió los cuestionamientos, asegurando que "me chupan un huevo los políticos, todos".

"Tengo el privilegio de haber nacido en una familia espectacular que me criaron con valores. Nunca tuve una posición económica que me permitiera ceder a presiones. Me fui de muchos lugares por no hacer lo que los políticos decían. Tener que explicar esto es una mierda, pero lo haré de nuevo", expresó.

Por último, Viale comentó que "jamás toqué un peso de este Gobierno y de nadie" y reafirmó su compromiso con el periodismo independiente. "Me tienen que matar para sacarme del periodismo. Es lo único que sé hacer bien", concluyó.

