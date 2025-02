¿Qué son las criptomonedas y cómo no caer en estafas relacionadas con su uso?

18 feb. 2025 - 14:45 hrs.

Lo que está ocurriendo en Argentina debe considerarse como una advertencia para la economía internacional y, más específicamente, el bolsillo de las personas. El Presidente Javier Milei es el principal protagonista del denominado "criptogate", tras promover una criptomoneda que terminó siendo una presunta estafa.

¿Qué es el "criptogate" en Argentina?

En simple, el mandatario hizo un posteo en su cuenta de X, dando a conocer el "Viva La Libertad Project", una iniciativa privada que "se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, financiando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos"; todo esto, mediante la criptomoneda $LIBRA.

El efecto económico inmediato que tuvo su tuit fue especulación: la idea era respaldada por el Presidente de una nación que además se autoproclama economista. El valor de $LIBRA creció exponencialmente y sus pocos tenedores consiguieron millonarias ganancias al venderla, pero luego se desplomó, provocando pérdidas en 40 mil personas que invirtieron en ella.

La última actualización del caso es que Milei fue denunciado por estafa, adjudicándosele plena consciencia acerca de lo que iba a ocurrir con la criptomoneda. Otras acusaciones que enfrenta son su presunta autoría en delitos como negociación incompatible con su cargo, asociación ilícita y los vinculados con aumentar o disminuir los valores de instrumentos financieros.

El posteo de Javier Milei en X, publicitando la criptomoneda $LIBRA, que más tarde borró (X)

Pero, ¿qué son las criptomonedas?

En los últimos años, mucho se ha hablado de ellas. En términos generales, el Servicio de Impuestos Internos (SII) define las criptomonedas como "activos digitales o virtuales, soportados en un registro digital único denominado 'blockchain'" —una especie de libro de contabilidad.

El precio de la moneda digital está determinado por la oferta y la demanda y su principal problema —factor gatillante del "criptogate" en Argentina— es que están "desreguladas, desintermediadas y no controladas por un emisor central", dicta el SII, añadiendo que en Chile "no son consideradas como monedas de curso legal o como monedas extranjeras o divisas".

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, por su parte, señala que las personas las utilizan para pagos rápidos o evitar los cargos de transacción que cobran algunos bancos, entre otros fines. Quedan almacenadas en un monedero digital que, si deja de estar disponible, no es posible recuperar los recursos ahorrados en ella.

Otras características de los pagos en criptomonedas son que no tienen protecciones legales (no se puede reclamar un error en la compra, por ejemplo, como sí ocurre con las transacciones en efectivo, crédito o débito) y son irreversibles, no hay opción de recuperar el dinero invertido.

Recomendaciones para evitar estafas con criptomonedas

El organismo estadounidense entrega varias recomendaciones para evitar estafas relacionadas con criptomonedas, detectando las actitudes que emplean los engañadores e identificando las acciones que no deben pasarse por alto. En detalle: