Pensó que tenía un virus estacional, fue al médico y le diagnosticaron cáncer

18 feb. 2025 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

Kirsty Lawson, de 53 años, oriunda de Wandsworth, al sur de Londres, Inglaterra, pensó que tenía un simple virus invernal tras sufrir síntomas de fiebre y perder la voz, pero, con el paso del tiempo, acudió a médico debido a la aparición de un bulto en su cuello y se enteró de algo peor: le diagnosticaron cáncer de sangre.

La madre de cuatro hijos se realizó una serie de pruebas que confirmaron que tenía Linfoma de Células del Manto (LCM), un extraño tipo de cáncer de sangre, por lo cual necesitó someterse a varias sesiones de quimioterapia para lograr la remisión de cáncer (disminución o desaparición de los signos y síntomas de la enfermedad).

Todo comenzó con fiebre y pérdida de la voz

De acuerdo a The Sun, la mujer aseguró que los síntomas iniciaron en 2018, año en que se sintió más cansada de lo habitual y cuando comenzó a perder su voz.

“Seguía perdiendo la voz. Pensé que era solo un virus, pero luego descubrí un bulto del tamaño de un huevo en un costado de mi cuello, así que pensé que sería mejor que me lo examinaran”, comentó.

En ese contexto, Kirsty se sometió a varios exámenes con distintos doctores, quienes le aseguraron que solo se trataba de un virus estacional, pero luego de seis semanas, prácticamente sin voz y con fiebre, acudió a su médico de cabecera.

"Se preocuparon, pensando que yo moriría"

“Cuando volví al médico de cabecera, no pudo conseguirme una cita con un especialista durante meses, así que me envió a urgencias para que me atendieran antes. El hospital me hizo más pruebas y me concertó una cita con un cirujano especialista en oído, nariz y garganta (ORL)”, dijo.

Después de 12 semanas de sufrir una repentina pérdida de voz, la afectada confesó que le habían repetido la misma respuesta “probable virus”. Sin embargo, luego de que el doctor revisó su garganta, hizo unos ruidos y no estaba para nada contento.

“Me hizo una biopsia con aguja fina y una ecografía y me preguntó si tenía ganglios linfáticos inflamados en otras partes. Le dije en la axila y en la ingle”, indicó la inglesa. Posteriormente, fue diagnosticada de LCM en etapa tres.

Según Kirsty, sus hijos Jessica, de 29 años, Michaela, de 25, Joshua, de 24, y Matthew, de 22, eran adolescentes al momento de la noticia, por lo cual se preocuparon demasiado de su madre.

“Se preocuparon, pensando que yo moriría. Yo era el pilar de sus vidas, el sostén de la familia. No podía hacer mucho para tranquilizarlos. Lo único que pude decir fue que el tratamiento se estaba realizando para intentar prevenir eso”, indicó.

Se sometió a cirugía y ya no presenta signos de cáncer

Kirsty Lawson se sometió a una cirugía en Australia con el fin de que le extirpasen los ganglios linfáticos inflamados, además de recibir quimioterapia y un trasplante de células madre. Si bien se trata de una enfermedad incurable, los pacientes pueden entrar en remisión al sufrir la enfermedad.

Actualmente, la afectada no presenta signos de cáncer activo y vuelve a realizarse controles semestrales para asegurarse de que el cáncer no regrese. Kirsty y su familia regresaron al Reino Unido una vez que terminó su tratamiento.