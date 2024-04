La nueva teoría en desaparición de niño francés que fue encontrado sin vida en Francia

18 abr. 2024 - 11:41 hrs.

Ocho meses después de su desaparición, los restos de Emile Soleil fueron encontrados por una excursionista en un lugar que queda a 25 minutos de Haut- Vernet, aldea de Le Vernet, Francia, en donde el niño de dos años fue visto por última vez.

Desde que se produjo el hallazgo —incluso mucho antes, apenas se perdió su rastro— han surgido varias hipótesis para explicar cómo el pequeño se perdió, lo que resultó en su triste muerte.

Primero, se formuló la teoría de un secuestro; luego, que salió de casa por su propia cuenta, sin que ningún familiar se percatara. Como la investigación no obtenía resultados, posteriormente se consideró que el menor habría sido atropellado por una cosechadora.

Ahora, otra conjetura concentra la atención de los investigadores. Si bien se creía poco probable al principio, el hecho de que solo algunos huesos de la víctima fueron ubicados provocó centrar la mirada en los animales que rondan la zona de la desaparición.

La trágica hipótesis que estudian los investigadores

Cuando la mujer entregó a la policía los huesos que encontró durante su expedición, el cráneo tenía una marca de mordedura. Eso, sumado a que la vestimenta rasgada de Emile (camiseta, pantalones y zapatos) estaba esparcida sobre el terreno.

Estos antecedentes llevan a pensar —no solo a los líderes de la investigación, sino también a las autoridades locales y lugareños— que la muerte del pequeño estaría vinculada con lobos.

Emile Soleil, el menor que desapareció en julio de 2023 y cuyos restos fueron hallados en marzo de 2024 (The Sun)

François Balique, el alcalde de Le Vernet, señaló que en esta localidad "hay algunos lobos, especialmente en verano por los rebaños de ovejas. Un lobo puede perfectamente agarrar a un niño en el pozo del pueblo y correr durante media hora, sin parar y sin derramar sangre", señaló, según consigna The Sun.

Un vecino comentó que Emile "debe haber sido víctima de un animal y solo veo al lobo como el culpable. Dicen que los lobos tienen miedo de la gente, pero con un niño así, el animal lo habría visto como una presa más".

Experto no está seguro de la participación de lobos

Pese a las sospechas, el presidente de una empresa de caza, Stéphane Chevrier, puso paños fríos a las sospechas. Al periódico francés Le Figaro le manifestó que la zona del hallazgo "es uno de aquellos donde la población registrada de lobos es mayor".

Consultado por si un lobo es capaz de atacar a un niño con las cualidades de Emile, respondió: "No lo creo. En cualquier caso, no lo mataría. Esto me parece fuera de discusión. Es posible que un lobo se alimente de un cadáver y lo mueva, al igual que otros animales".

