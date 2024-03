Presidente de Ucrania arremete contra triunfo de Putin en elecciones en Rusia: "Quiere reinar eternamente"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que Vladímir Putin está "ebrio de poder" y "quiere reinar eternamente", tras el anuncio de los resultados de un sondeo a boca de urna donde se indica que ganó la elección, asegurándose un nuevo mandato de seis años.

La reelecta autoridad obtuvo el 87,97% de los votos en las elecciones, según resultados preliminares anunciados por la comisión electoral de esa nación.

Estos números se basaron en el conteo de las papeletas con el 24,4% de los colegios escrutados, dijo la jefa de la comisión electoral, Ella Pamfilova, en televisión estatal.

"Estos días, el dictador ruso imita otras 'elecciones'. Todo el mundo entiende que esta persona, como muchas otras a lo largo de la historia, se ha enfermado de poder y no se detendrá ante nada para gobernar para siempre", dijo, además, en un mensaje emitido por redes sociales.

Agregó en referencia a quien comandó la invasión a su país que "no hay maldad que no cometa para prolongar su poder personal. Y nadie en el mundo estará a salvo de esto".

Prosiguió agradeciendo "a todos los Estados, líderes y organizaciones internacionales que han llamado y seguirán llamando a estas cosas por sus nombres propios".

"Todo lo que Rusia hace en los territorios ocupados de Ucrania es un crimen. Debería haber una respuesta justa a todo lo que los asesinos rusos hicieron en esta guerra para asegurar el gobierno eterno de Putin. Solo una cosa le asusta más: la rendición de cuentas", subrayó.

Finalmente, concluyó enfatizando en que "esta imitación de 'elecciones' no tiene legitimidad y no puede tenerla. Esta persona debe terminar en el banquillo de los acusados en La Haya. Esto es lo que debemos garantizar. Cualquier persona en el mundo que valore la vida y la decencia".

