"Simplemente me derrumbé": Joven que bostezaba mucho fue diagnosticada con grave enfermedad

01 mar. 2023 - 15:00 hrs.

El simple acto de bostezar puede ser un síntoma de sueño o fatiga, pero para una joven estudiante británica resultó serla manifestación de algo más grave. Se trata del caso de Ikram Gacem, quien al principio creyó estar cansada por las intensas horas que dedicaba a estudiar.

Con el paso de los días, tanto su cansancio como la frecuencia de los bostezos aumentaban, y sus periodos de siesta se extendían por varias horas: "Me despertaba por la mañana, bostezaba todo el camino hasta la universidad. Tan pronto como llegaba, me iba a dormir y luego me despertaba", comentó.

Preocupada porque sus compañeros no mostraban los mismos niveles de agotamiento que ella, y porque sus signos podrían ocultar una enfermedad, acudió a los médicos, quienes le dieron un triste diagnóstico.

El grave diagnóstico que recibió

Lo primero que hicieron los profesionales de la salud fue pensar que se trataba de anemia. Luego, tras seguir las recomendaciones, la adolescente, de entonces 18 años de edad, encontró un bulto en su clavícula derecha.

Ikram Gacem (a la derecha) junto a su madre. Extraída de Manchester Evening News.

Regresó donde los médicos, quienes luego de una realización de exámenes, le comunicaron que tenía un linfoma de Hodgkin, lo que consiste en un cáncer en el sistema linfático. Dicha enfermedad le fue diagnosticada en los meses más duros de la pandemia en Reino Unido durante 2020, por lo que tuvo que contarle la noticia a su familia mientras estaba en otra habitación para no contagiarse, eventualmente, de coronavirus.

"Empecé a llorar de inmediato, estaba muy asustada. Ni siquiera creo que supiera cuál era el verdadero significado. Simplemente me derrumbé. No tenía palabras", dijo a la prensa local.

La vida actual de Ikram

Ikram, de actuales 21 años de edad, está libre del cáncer desde hace dos años y se encuentra en la mitad de la carrera de Derecho en la universidad.

"Continué mis estudios durante mi tratamiento, que era algo que no muchas personas habrían hecho, pero el mío fue durante la pandemia, por lo que probablemente fue mucho más fácil, en general", explicó.

Hoy, su propósito de vida es incentivar a los jóvenes, principalmente a los estudiantes, a entender y escuchar su cuerpo, acudiendo a los médicos en caso de notar que algo no anda bien con su salud: "Simplemente, pensamos que estamos cansados por los exámenes, pero si es inusual, échale un vistazo", concluyó Gacem.