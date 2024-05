La conoció por Instagram y es 33 años menor que él: Los detalles del fugaz pololeo de Emeterio Ureta

12 may. 2024 - 21:16 hrs.

Esta semana, el empresario chileno Emeterio Ureta, de 78 años de edad, confirmó que se encuentra en pareja con una mujer 33 años menor que él, aunque apenas dos días después, aseveró que habían terminado.

La noticia fue anunciada por el mismo "Marqués del Arrayán" en su cuenta de Instagram, donde compartió una fotografía junto a su nueva polola.

Ahora, el padre de la periodista de Mega, Isidora "Tita" Ureta, entregó una serie de detalles sobre su relación, la cual duró apenas unos días.

Emeterio Ureta (Instagram)

Se conocieron por Instagram

La ahora expareja de Emeterio Ureta se llama Ximena, tiene 45 años, es educadora de párvulos, está separada y tiene tres hijos, de 18, 14 y 10 años, respectivamente.

La pareja se conoció debido a que ella lo seguía en Instagram y le enviaba mensajes. "Tengo 70.000 seguidores en Instagram y había una chica muy amorosa que me escribía hace un año. Un día me dio su número por mensaje privado, la llamé y nos juntamos", confesó a LUN.

Respecto a los mensajes que ella le enviaba, contó que "era un amor. Me ponía puras cosas amorosas todos los días: que eres tierno, como amas a la Tita, qué cosa más linda, como tomas a tu nieta", añadió.

Emeterio Ureta y su polola Ximena (Instagram)

La primera cita fue en un restaurante de Las Condes. "Tenía que impresionarla, así que la llevé a un lugar del barrio El Golf con platos a $19.900, la botella de vino a $29.330 y el café a $4.980. Partimos hace una semana", añadió.

"A Ximena la encontré muy sencilla, cara de cuica, aunque no lo es tanto, amorosa, dulce. Yo generalmente no llamo a muchas señoritas de vuelta, porque no me las quiero dar de playboy. Con ella hubo química de inmediato", sinceró.

"No me interesa conocer a su familia ni yo presentarle a la mía"

Un punto que dejó claro el "Marqués del Arrayán" es que quería que la relación sea solo entre él y Ximena sin tener que involucrar a sus respectivas familias.

"No me interesa conocer a su familia ni yo presentarle a la mía", detalló, para luego aclarar que "no quiero casarme ni vivir con nadie, mi idea es pasarlo bien: darnos besos, caminar tomados de la mano por la orilla del mar, prender la chimenea y hacer una carnecita al horno".

"Yo estoy bien con mis viajes a Maitencillo, a Costa Rica y a Miami. No ganaré millones, gano poco, pero lo paso increíble. No estoy para meter niños en mi casa ni armar camarotes", añadió

El temor de que lleguen niños a su casa radica en la mala experiencia que vivió con una de sus exparejas, quien llegó a instalarse a la vivienda de Emeterio en Maitencillo, junto a su madre e hijos, para unas vacaciones.

La mujer, cuyo nombre no reveló, llegó con "una maleta inmensa" y "me propuso quedarse ella con su mamá y sus dos hijos pasando las vacaciones. Hasta ahí llegamos", sinceró.

Finalmente, sobre lo que esperaba para la relación, manifestó que "yo creo que quiere seriedad. Cuando estoy en pareja yo soy fiel, pero no me voy a meter en su vida ni espero que ella tampoco en la mía".

Todo sobre Famosos chilenos