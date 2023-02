"Me dijo que no era lo que esperaba": Le pagó los pasajes a su novia de Facebook y al verla se arrepintió

28 feb. 2023 - 07:00 hrs.

La historia de amor y desamor de una joven venezolana se hizo viral en redes sociales. Ella viajó con su hija a Ecuador invitada por su novio de Facebook, pero al recibirla le dijo que no era lo que esperaba y la abandonó.

Cuando su caso se conoció, varios hombres solicitaron sus datos para “ayudarla” y enamorarla “de verdad”. Además, recibe llamadas del hombre que la abandonó, instándola a dejar de hablar de lo ocurrido.

Viajó por amor y la dejó plantada

El caso se conoció a través de la cuenta en TikTok del influencer Kevin Nasevilla, tal como informa El Siglo. Él y su esposa se acercaron a una niña que vendía dulces en la calle, atraídos por su rostro. Luego, conocieron a la madre y se interesaron por su historia.

En uno de los videos se escucha a la propia mujer contar que conoció a un hombre por Facebook y tras un tiempo de relación a distancia, la invitó a viajar a Ecuador para comenzar una vida en pareja. Él mismo compró los boletos para ella y su hija.

En cuanto se encontraron, el novio virtual le hizo saber que no era lo que él esperaba, que no se parecía a las fotos y que no le interesaba tener nada con ella.

Fue así como esta madre soltera, con una condición especial de salud, comenzó a vender dulces en la calle para poder mantenerse.

Ahora recibe amenazas de su novio virtual

Tras la publicación del primer video, Nasevilla regresó a conversar con la joven, quien lo recibió diciendo: “Yo necesito que por favor borres el video”, y muestra un audio del supuesto novio. “Tú estás en la calle porque te da la gana, perfectamente puedes regresar a tu país”, le dice el sujeto en tono desafiante.

El hombre agrega que fueron cuatro años de puro chat y que no puede obligarlo a estar con ella. “Deja de estar molestándome, la gente me escribe... yo no te hice nada”.

El influencer aclaró, en otra publicación, que no entregará los datos de la joven, como medida de protección, y que quienes realmente quieran ayudarla se pongan en contacto directamente con él.