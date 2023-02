Pensó que era trans y ahora se arrepiente de su cambio de sexo: Culpa a los médicos de "arruinarme la vida"

27 feb. 2023 - 11:30 hrs.

Susana Domínguez, una joven española de 24 años, reclamó ante el Servicio Gallego de Salud por haber permitido su tratamiento de cambio de sexo en 2014.

Cuando tenía 15 años, se enteró de que era un hombre transexual, es decir, un chico en cuerpo de una chica. El psicólogo dio la autorización para iniciar el tratamiento hormonal de cambio de sexo, lo que luego derivó en la extirpación de sus pechos y útero.

Se dio cuenta de que nunca fue trans

Seis años después, específicamente en 2020, Susana volvió donde su psicólogo para explicarle que ambos se habían equivocado. En ese momento, ella le dijo al especialista que siempre había sido una mujer, pero con trastornos que él no supo ver a tiempo y que no tenían que ver con transexualidad.

La joven no recibió tratamiento psicológico durante su cambio de género y sufrió diversos malestares, llegando incluso a intentos de suicidio. Tanto Susana como su madre, creen que sufre de un Trastorno del Espectro Autista.

Otra acusación que realizan es que ni el psicólogo del Servicio Gallego de Salud, ni la psiquiatra del servicio de salud público revisaron los antecedentes genéticos de ella en su momento, ya que, al menos seis personas de su familia directa, sufren problemas de salud mental.

Tras percatarse de que nunca fue transexual, fue hablar tanto con el psicólogo como con la psiquiatra. Según contó a El Mundo, el profesional le dijo: "Me manipulaste llorando, pero yo ya sabía que el cambio de sexo no iba a hacerte sentir mejor".

El Mundo.

La joven relató que "también fui a la primera psiquiatra, la que me remitió al psicólogo, dando por bueno que yo era trans. Ahora, años después, ella solo dice: 'Ay, pero si tú estabas muy segura, estabas muy segura'. Yo tenía 15 años. ¿Cómo me dejaron hacer eso? ¿Cómo podía estar segura de lo que quería?".

Susana y su familia interpusieron una demanda contra el Servicio Gallego de Salud por diagnóstico incorrecto de disforia de género y ausencia de acompañamiento psicológico a la chica durante su transición de mujer a hombre.

Desde la autoridad sanitaria detallaron al medio que "se cumplieron todos los protocolos" y que "un comité clínico evalúa cada caso".

"Me arruinaron la vida"

Según explicó la afectada, "yo estaba muy mal, no podía relacionarme y hacer amigos, me costaba hablar con el psicólogo y aun así hizo los informes para recibir el tratamiento hormonal y las operaciones. Si no sabía ayudarme me podría haber enviado a otro, en vez de arruinarme la vida. La última vez que fui a su consulta se puso a temblar, nos echó y nos dijo que fuéramos a la asesoría jurídica del hospital".

Susana y su madre (El Mundo).

Respecto a cómo es su vida en la actualidad, detalló que es "horrible. Los psicólogos y psiquiatras nunca me han ayudado y sigo teniendo los mismos problemas".

En esa línea, acotó que "la psiquiatra ahora dice que no tengo ninguna enfermedad mental, que lo mío no se cura con pastillas, pero me sigue recetando pastillas y haciendo informes de corta y pega".