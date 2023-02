Caso Madeleine McCann: Revelan resultados de pruebas biométricas de joven que dice ser la niña desaparecida

22 feb. 2023 - 17:35 hrs.

Siguen las repercusiones en el caso Madeleine McCann, luego de que Julia Wendell, joven polaca de 21 años, causara revuelo en redes sociales al afirmar que podría ser la niña que desapareció en 2007.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Wendell aseguró tener sospechas razonables para decir que podría ser McCann. Esto, pues, asegura ser adoptada y acusa a sus padres de negarse a darle información sobre su infancia.

Ha sido tan bullado el caso que los padres de Madeleine McCann accedieron a realizarse la prueba de ADN que pidió Wendell para disipar las dudas.

Ahora, un nuevo antecedente se suma a este antiguo misterio. Esto porque Francisco Marco, un detective privado que estuvo trabajando durante años para dar con el paradero de la niña desaparecida, realizó pruebas biométricas con el fin de establecer qué tanto es el parecido entre Wendell y la propia McCann.

¿Qué dijeron los resultados?

La investigación biométrica realizada, la cual comparó imágenes de Wendell con McCann concluyó que no existen coincidencias en los rasgos físicos.

Madeleine McCann y Julia Wendell

Cabe destacar que la biometría es el estudio que busca hacer un reconocimiento inequívoco entre personas, fundado en uno o más rasgos que presenten los sujetos a estudiar.

"Puedo pensar que es un fraude, pero no puedo decirlo sin pruebas", afirmó Marco, aunque precisó que "sin conocer en profundidad los detalles, no me cuadra. No creo que sea ella", consigna Página 12.

¿Y la prueba de ADN?

Si bien los padres de la menor desaparecida en 2007 aceptaron someterse a la prueba de ADN que Wendell solicitó para confirmar o descartar si es efectivamente Madeleine McCann, no existe información sobre si ellos han realizado acciones para avanzar en la realización de esa prueba.

