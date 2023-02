Video muestra misteriosa bola de metal que apareció en Japón: Tiene 1.5 metros de diámetro

Puede ser habitual encontrar cosas extrañas en la playa, ya sea porque el mar arrastra todo tipo de objetos o porque las personas podrían haber dejado olvidadas algunas pertenencias en estos lugares.

Sin embargo, en Japón se encontró algo completamente misterioso tanto por su tamaño como por su desconocida función u origen. Se trata de una bola de metal que está en medio de un balneario.

Esto ocurrió en la playa de Enshu, ubicada en dicho país, donde las autoridades se encuentran investigando a raíz del hallazgo del tan extraño objeto.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat -- but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw