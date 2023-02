"Mis más sinceros agradecimientos": La emocionante despedida de Soledad Onetto en su último Meganoticias Prime

26 feb. 2023 - 22:45 hrs.

La periodista y conductora de televisión, Soledad Onetto, condujo la noche de este domingo 26 de febrero su último Meganoticias Prime, en compañía de Juan Manuel Astorga.

De esta forma, la comunicadora cerró los 11 años en que se desempeñó en Mega, canal del que hoy se informó su salida, no sin antes expresar su cariño y emoción tras concluir esta etapa laboral de su vida.

"Soledad llegó a Mega en el año 2012 y durante todo este tiempo se transformó en una persona muy importante y querida al interior de toda la organización en general", se dijo en un comunicado público.

"Mis más sinceros agradecimientos"

La periodista partió agradeciendo a su pareja televisiva, Juan Manuel Astorga, quien contó que han trabajado juntos desde la década de los 90's. "Gracias por estos años de trabajo", expresó ella.

"Quiero agradecer, es evidente la emoción, llevo 11 años trabajando en este lugar, no solo he tenido la fortuna, la suerte de tener un trabajo maravilloso donde me puedo conectar con ustedes, sino de también tener un equipo fabuloso", dijo emocionada, Soledad.

"Siempre lo he dicho y lo voy a seguir reconociendo, nosotros llegamos al final de este trabajo, hay muchísimas personas antes que hacen que todo esto sea posible y que salga bien en pantalla. Mis más sinceros agradecimientos para todos y cada uno de ellos, lo que yo llamo: el equipo", agregó.

"Cuando llegué a Mega, en unas instalaciones muy distintas a estas, me encontré con gente, no solo profesional, sino también muy alegre. Ese es el sello Mega, un canal que en un corto periodo ha alcanzado un liderazgo increíble y me siento orgullosa de haberlos tratado de interpretar a cada uno de ustedes en pantalla", continuó la presentadora.

Soledad también agradeció a la audiencia "que siempre nos mira, nos acompaña" y a su equipo de trabajo. "A todo el equipo mis más sinceros agradecimientos por haber permitido que sacara lustre a este trabajo que yo llevo orgullosa en mi canal, que es Mega".

"Me despido del canal, me despido del equipo, por supuesto que es un hasta siempre, nunca será un adiós. Agradezco también a Andrés, mi pareja, a mi familia, a todos los que me han acompañado en este proceso enorme (...) y a ti, Carlos, te agradezco la confianza, ha sido un año super bonito, gracias por dejarme permanecer acá y por además permitirme despedirme de todos", cerró la periodista.

