"Ya vendrás llorando y yo no te haré caso": La viral carta de desamor escrita por una niña de 7 años

El Día del Amor y la Amistad, celebrado el pasado 14 de febrero, se convierte en el momento ideal para sacar a relucir curiosas historias de amor y desamor en redes sociales.

El año 2021, un usuario identificado como Manu, publicó en Twitter una carta escrita por su prima Valeria, quien, en ese entonces, solo tenía 7 años de edad.

"Mi prima de 7 años le ha escrito esta joya por San Valentín al chico que no le hace caso", escribió el usuario en el post, donde compartió una foto del escrito.

"O aportas o te apartas"

La publicación, vigente hasta el día de hoy, suma más de 191,8 mil me gusta y 23,7 mil retuits. Por su parte, el San Valentín recién pasado, fue el momento ideal para que otro usuario la volviera a viralizar.

Valeria comenzó el escrito diciendo: "Hola Miguel. Espero que estés muy bien sin mí. Me gustaría que me valores. He llegado a la conclusión de que o aportas o te apartas".

"Ya vendrás llorando y yo no te haré caso. Una princesa no pierde la corona por un plebeyo. PD: Me perdiste", agregó en el escrito.

La misiva también trae una especie de 'ultimátum', el cual reza: "No se la enseñes a nadie o te enteras".

