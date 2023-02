Modelo salió de vacaciones con su novio y nunca más volvió: Su madre la busca hace casi dos años

15 feb. 2023 - 07:00 hrs.

La modelo Natalia Buitrago es buscada desesperadamente. En agosto de 2021 salió de viaje y no regresó. Su madre sospecha que su novio está implicado en la desaparición, pues cree que la vendió a una red de trata de personas.

Claribel Buitrago saca esa conclusión debido a las pruebas que tiene. Su hija compartió en redes sociales las fotos del viaje con su pareja y él niega haber estado con ella.

Además, sospecha de su culpabilidad, porque el hombre está detenido en México por tráfico de drogas. Asegura que desde el principio, el joven mostró no tener buenas intenciones con su hija.

A Natalia Buitrago el novio la maltrataba

Claribel explicó a medios en Colombia que su hija conoció a Hernán Darío Jiménez en un gimnasio. Un amigo los presentó y comenzaron a salir juntos. Tiempo después se establecieron en unión libre.

Así convivieron durante cinco años. En ese período, Jiménez la maltrató física y psicológicamente. Incluso, en una oportunidad la golpeó, le rompió el teléfono y le quemó la moto en frente de su casa.

Cuando regresó del viaje a Cartagena, regaló la mascota a los dueños de una finca y vendió la casa. “Él dijo que mi hija lo dejó antes de viajar a Cartagena y que nunca le dijo para dónde iría. Pero mi hija tiene fotos con él en redes sociales”, asegura Buitrago.

Una búsqueda de hace casi dos años

Debido a la negativa de Jiménez, Claribel y su familia comenzaron a buscar a la modelo, quien tenía 22 años de edad cuando desapareció. Supo que había algo muy peligroso cuando a su otra hija la atacaron.

La joven sobrevivió a un disparo. Debido al atentado, permaneció varios días en una clínica y ella recibió distintas amenazas de grupos irregulares.

Claribel está convencida que las autoridades de seguridad y la fiscalía no investigan a Hernán Darío, porque no se trata de un homicidio, según reseña Infobae. “Las autoridades no me han ayudado mucho”, denunció.