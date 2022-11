"Esto apesta": A fotógrafo se le borraron todas las imágenes de una boda y recibió sorprendente respuesta de los novios

16 nov. 2022 - 18:00 hrs.

El fotógrafo Justin Gummow fue contratado para retratar los mejores recuerdos de un matrimonio en California, Estado Unidos. Sin embargo, se enfrentó al peor escenario que habría podido imaginar: borró todas las fotos que había capturado.

El hombre de 35 años se encargó de retratar todos los detalles de la ceremonia, fotografiando tanto a la novia y al novio, como a los invitados.

El problema vino cuando Gummow pasó las fotos al computador, ya que ahí se percató de que la tarjeta de memoria había tenido un problema que provocó la eliminación de todos los registros de la boda.

Según contó mediante su cuenta de TikTok, entró "en pánico" cuando se dio cuenta de lo sucedido, e incluso aseguró que es "lo peor que le puede pasar a un fotógrafo".

New York Post consignó que el hombre tuvo que desembolsar dinero de su bolsillo para poder restaurar la tarjeta, sin embargo, solo pudo obtener fotos pixeladas. "Resignado, me senté allí y lloré por un minuto, y dije: 'Esto es lo peor. Esto apesta'”, contó el desafortunado fotógrafo.

La respuesta de los novios

Luego, llegó el momento de contarle a los novios lo que había sucedido. Para sorpresa suya, los recién casados fueron "completamente comprensivos y perdonadores", reveló.

Pese a que el matrimonio no se tomó a mal lo que había sucedido con los registros, Gummow asumió toda su responsabilidad. "Mi equipo estaba defectuoso, pero esto sucede a veces. Eso no es una excusa, y eso no está bien, y soy 100% responsable por ello”, aseguró.

Para solucionar lo ocurrido, le ofreció a los novios un reembolso completo por el servicio, además de tomarles fotos adicionales de manera gratuita.

La buena noticia es que Gummow pudo recuperar algunas de las fotos de la boda, ya que parte de los registros se guardaron en la cámara y no en la tarjeta de memoria, por lo que aunque hayan sido los menos, el matrimonio sí pudo tener algunas fotos profesionales de su boda.