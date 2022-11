Asesina a su exesposa, esconde su cadáver y finge no saber de su paradero: "Él nos dijo que lo sentía mucho"

Emily Castillo entró a casa de su hermana y supo que algo andaba mal: había sangre en el piso; Rachel no estaba. Descartaron un robo porque algunas de sus pertenencias estaban en la casa, como su teléfono y el carro.

Entonces, Emily tomó el celular y llamó a su madre. Cuando ella llegó, juntas llamaron al 911 para reportar el caso. Ese jueves 10 de noviembre, Rachel Castillo, una joven de 25 años, sólo estaba desaparecida.

Tres días después, la Policía de Simi Valley, Estados Unidos, encontró su cuerpo en una zona remota de Antelope Valley.

La Policía de Simi Valley informó a medios locales que el principal sospechoso del asesinato de la joven es su exesposo, quien es profesor de matemáticas. La policía arrestó a Ali Zarbad en la casa de sus padres.

Rachel Castillo has been found deceased in Antelope Valley, CA.

Her ex-husband has been arrested. I am really tired of this happening. Something needs to change. She has two young children at home. pic.twitter.com/PqnMsUscit