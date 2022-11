"Manténganse alerta": FBI llama a la precaución ante amenazas contra sinagogas en New Jersey

Este jueves, el FBI llamó a la precaución a la comunidad tras haber recibido "información creíble de una amplia amenaza" en contra de las sinagogas de la ciudad de Newark, en New Jersey, Estados Unidos.

"El FBI ha recibido información creíble de una amplia amenaza a las sinagogas en New Jersey", declaró la institución a través de su cuenta de Twitter.

Por ello, pidió a la ciudadanía que en este momento "tome todas las precauciones de seguridad para proteger su comunidad e instalaciones".

"Compartiremos más información tan pronto como podamos. Manténgase alerta. En caso de emergencia llame a la policía", añadió.

Finalmente, comentario que están tomando "una medida proactiva con esta advertencia mientras se llevan a cabo los procesos de investigación".

The FBI has received credible information of a broad threat to synagogues in NJ. We ask at this time that you take all security precautions to protect your community and facility. We will share more information as soon as we can. Stay alert. In case of emergency call police. pic.twitter.com/e64XSmQvNc