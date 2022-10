Hasbulla Magomedov viene a Sudamérica: ¿Dónde será el show del "niño" viral de Internet?

Con una de las risas más contagiosas de Internet, Hasbulla Magomedov, es toda una figura de las redes sociales, que también se ha hecho conocido por su corto temperamento.

A simple vista, Magomedov aparenta ser un niño ruso que disfruta de las peleas, el alcohol, los cigarrillos y manejar autos, pero en realidad se trata de un joven de 20 años diagnosticado con acondroplasia.

La fama mundial del joven, que ha sido inmortalizado como un meme, le ha servido para desarrollar una lucrativa carrera, la que prontamente lo traerá a Sudamérica.

Específicamente, el joven llegará a Argentina, país en donde presentará un espectáculo en uno de los teatros más importantes de Buenos Aires.

El popular Hasbulla se presentará así el próximo lunes 7 de noviembre en el Teatro Gran Rex de la capital trasandina, en lo que se espera sea "una gran sorpresa", tal como el propio influencer señaló en su cuenta de Twitter.

I have a big surprise for #Argentina coming very very soon👀👀



What could it be🤫🤔🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/OoUUbZhLJX