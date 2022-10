"Me compré un iPhone": TikToker que pedía ser mantenida desesperadamente consiguió un trabajo

26 oct. 2022 - 22:30 hrs.

"Por favor, este un llamado a la solidaridad". Así comenzaba el relato en medio de lágrimas que hizo viral hace unas semanas a la TikToker argentina Nani Unu. Su terrible problema era que no le gustaba trabajar, por lo que necesitaba que alguien "la mantuviera".

Sin embargo, la repentina fama de la joven sirvió para que su historia diera un giro en 180 grados, ya que según contó durante este miércoles, consiguió un trabajo luego de recibir "una propuesta laboral muy extraña".

"Necesito que alguien me mantenga"

"Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar", decía Nani llorando y con la voz quebrada. "Yo siento que nací para otra cosa, no sé, necesito una solución", continuó.

Y la solución inesperadamente llegó, ya que su efímera fama le trajo una atractiva propuesta de trabajo.

"Me compré un iPhone"

De acuerdo a su "storytime", una clínica de Uruguay la pagó 500 dólares, unos 476 mil pesos chilenos, por grabar una publicidad "llorando".

"En vez de decir 'necesito alguien que me mantenga', yo tenía que decir 'necesito que alguien me pague la consulta del odontólogo'", contó la joven argentina.

"Me compré un iPhone. Estoy esperando que me llegue el iPhone, viene por correo. Está tardando", dijo respecto a la inversión que hizo con su sueldo.

En el relato también aprovechó de explicar cómo le cambió su vida tras su viral, señalando que, pese a lo que creían sus seguidores, las redes sociales no le dan para "ser mantenida" y que su mayor fuente de ingresos son sus transmisiones en Twitch.

Respecto a la veracidad de su primera historia finalmente se sinceró y dijo: "Es mentira, es chiste, pero si querés no es chiste".

Revisa el relato de Nani Unu