"Parezco un caballo": Pago una gran suma por un tratamiento dental, pero el resultado fue desastroso

26 oct. 2022 - 13:45 hrs.

Aprovechar las rebajas no siempre es una buena opción y así quedó demostrado en el caso de Lauren Hartley, una joven de Manchester, Reino Unido, que gastó una buena suma de dinero para mejorar su sonrisa, aunque, lamentablemente, tal como ella dice, quedó parecida a "un caballo".

La historia de esta madre de cuatro hijos sacó carcajadas en las redes sociales, ya que fue la misma Lauren quien compartió su "padecimiento" a través de su cuenta de TikTok, viralizándose rápidamente.

De acuerdo a TN, la joven de 23 años gastó 180 libras esterlinas, casi 199 mil pesos chilenos, en unas carillas dentales removibles que le compró a la empresa "Need to smile" (Necesitas sonreír), sin embargo, la promesa de una sonrisa natural nunca llegó.

"Parezco un caballo"

"180 libras para parecerme a un maldito caballo. No puedo ni hablar ni sonreír. No necesito esta sonrisa, eso es seguro. Siguen chocando con mis dientes. ¿Lo escuchan?", relataba Lauren en el video en el cual se aprecia una "gigantesca" dentadura.

"Esperaba que lucieran como mis dientes, aunque más blancos, pero cuando los recibí y me los puse, me di cuenta instantáneamente de que no podía usarlos, luzco como un caballo. Se veían horribles, nada parecido a lo que había leído en las reseñas... Estoy muy decepcionada", lamentó la joven en el Daily Mail.

"Había visto a otras personas que habían adquirido (las carillas) y no lucían ni la mitad de mal de las mías, que eran terribles comparadas a las de las demás", agregó.

La joven relató, además, que la compañía le ofreció un nuevo kit, pero que "prefirió no aceptarlo", así que devolvió su dentadura y está a la espera de que le reembolsen su dinero.

"Obtienes lo que pagas, querida"

La publicación generó varias burlas y una serie de comentarios debido a lo tragicómico de la situación. "¿De quién es ese caballo?" o "¿A qué hora compites, amor?", fueron parte de las respuestas.

Aunque también hubo quienes criticaron que hubiera aceptado un producto en oferta. "¿Qué esperabas por 180 libras? Obtienes lo que pagas, querida".

