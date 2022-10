"Si no es responsable con su hija, al menos con su país": Rusia enviará a la guerra a deudores de pensión alimenticia

26 oct. 2022 - 08:40 hrs.

En medio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el país presidido por Vladimir Putin anunció un nuevo filtro para reclutar hombres para la guerra. Aquellos padres que no han pagado pensión alimenticia, serán enviados al frente.

Según un portavoz del Kremlin, aquellos que se han negado a pagar la manutención de sus hijos, serán llamados para enlistarse, sin posibilidad de excusarse, consigna Daily Mail.

Margarita Simonyan, periodista rusa y propagandista de Putin, señala que esto ha sido una respuesta por la presión que han puesto madres que han sufrido por padres que han eludido sus obligaciones.

El pago será a la familia

Es lo que sucede en la ciudad de Sochi. El alcalde de la localidad rusa, Alexey Kopaygorodsky, está persiguiendo a todos aquellos morosos con sus hijos y explica que el pago que se les realice, será depositado a las cuentas de sus familias.

Es decir, el dinero para pagar la pensión alimenticia se toma de las ganancias militares como soldados movilizados o compensación familiar si mueren, la cual será entregada a las madres de sus hijos.

Incluso, afirman que, después de dar a conocer esta medida, muchas mujeres han denunciado ante las autoridades a estos hombres y entregado los datos de los deudores para que sean llamados para el conflicto bélico.

Cabe destacar que las ganancias de los soldados movilizados en la guerra superan las 2.900 esterlinas al mes, es decir, más de 3 millones de pesos mensuales.

Esto equivale a cuatro veces el sueldo promedio nacional de los hombres rusos y hasta ocho veces el salario típico de las regiones más pobres de Rusia.

"Que muestre responsabilidad"

La presentadora de televisión y exmodelo de Play Boy, Dana Borisova, es una de las tantas madres que ha sufrido por el abandono del padre de su hija, con el que hace años permanece en juicio.

"Conozco a un tipo que no paga la pensión alimenticia y que vive al lado; el padre de mi hija es mi vecino. Desafortunadamente, todavía no es llamado, pero sería genial que mostrara responsabilidad, si no es con su hija, al menos con su país", señala Dana.

Por ello, señala que esta es una buena medida para "darles una lección. Si esto no funciona, ¿qué más puede arreglarlos?", cuestiona la presentadora.

