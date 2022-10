"Él dijo 'desnúdate, ponte en onda'": Dan a conocer el testimonio de joven que estuvo en motel junto a abogada fallecida

25 oct. 2022 - 13:44 hrs.

¿Qué pasó?

La representante legal de la familia de Valentina González, abogada de 27 años que fue encontrada fallecida en un motel de Quintero, dio a conocer el testimonio de una joven que estuvo en la habitación donde ocurrió el deceso y que fue arrendada por un hombre de 41 años.

La joven, que también entregó una declaración que es parte de la carpeta investigativa, venía junto a Valentina de una fiesta realizada en un departamento.

El testimonio

"Ella el día que sale de este departamento donde habían hecho el 'after', y Valentina le había ofrecido llevarla a su casa, porque ambas vivían en Viña, y se encuentran una mujer de cabellera negra que llega al departamento, la esperan en el estacionamiento y se sube al vehículo", contó la abogada Cynthia Pérez en TVN.

"Luego de eso Valentina se dirigía a su casa y esta mujer de cabellera negra comienza a insistir a que fueran a dejarla al departamento de este sujeto de 41 años. La van a dejar, y ahí el sujeto se sube el vehículo y todo cambia", agregó.

Pérez señaló que la joven en su testimonio "dice que (el hombre) se sube con unas bolsitas, que le entrega una a cada una y a ella le da un 'palazo' de lo que ella creía que era tusi, y en ese minuto ella dice 'me fui a blanco, no recuerdo, me puse en cinturón porque Valentina comenzó a conducir muy rápido y reacciono cuando vamos entrando a un motel'".

"Él dijo 'desnúdate, ponte en onda'"

"También dice que estando ahí (en el motel) está bailando, tomando espumante y que este tipo, que en el vehículo había intentado darle un beso y ella lo rechazó, estando en la habitación, él dice 'desnudate, ponte en onda', porque la mujer de cabellera negra ya estaba desnuda, Valentina vestida y ella también", relató la abogada.

"Ella le dice que no, le dice un par de epítetos y eso ya se tornó angustioso para ella y decide irse. Sale, vuelve porque se le quedó la mochila y después se va", añadió.

Además, contó que la joven dijo: "yo creo que reaccioné porque tuve un momento de lucidez".

Consumo de droga

Pérez planteó que es contradictorio el hecho de que los testigos digan "que ellos sí consumieron droga, pero que Valentina no. Pero en el lugar de los hechos no fue encontrada ni levantada droga. Pero también tres días después uno de los trabajadores nos muestra una bolsa de droga y nos dice 'esto fue encontrado en el motel y la PDI no lo vio, y no hicieron bien su trabajo'".

Cabe señalar que, de todos modos, un peritaje privado realizado por la familia de la joven fallecida indica que en su sistema se encontró ketamina.

Los videos recopilados

La abogada además se refirió a los videos de las cámaras de seguridad del recinto que captaron en el lugar al padre del hombre de 41 años y a una funcionaria del Poder Judicial, tras el fallecimiento de Valentina.

Pérez detalló que en los videos se aprecia que "el sujeto sale de la cabaña donde estaba muerta Valentina, sale con su banano adosado a la cintura, y luego se encuentra en el estacionamiento con su padre y con la funcionaria del Poder Judicial, que es abogado del padre. En ese minuto se encuentran y él comienza a desprenderse de elementos que tenía en su investidura y comienza a entregárselo al padre".

"Él teniendo las llaves del vehículo de Valentina, junto a su padre, se dirigen a la puerta del piloto. Abren sin ninguna dificultad el vehículo de Valentina y continúan sacando elementos", indicó.

Asimismo, sostuvo que el hombre de 41 años "se acerca a una reja, donde hay un acantilado hacia abajo, y se desprende de uno de ellos (elementos) y se limpia las manos para luego seguir. Todo lo que fue sacado de la vestimenta del sujeto de 41 años, más lo que tenía en el banano, es depositado en el vehículo de la funcionaria del Poder Judicial".

Peticiones de la familia

La abogada indicó que está solicitando que se acelere el resultado de los exámenes toxicológicos de Valentina, que deberían haber estado listos el 23 de septiembre, además de una reunión con la fiscal regional para exponer las irregularidades que se han cometido en el caso.

También afirmó que pidió al juez de garantía de Quintero que "cite al control de la formalización, es decir, que el juez llame al fiscal, le pida información de qué es lo que está pasando en la investigación y que se dé cuenta que efectivamente hay antecedentes y evidencias para formalizar".

"Hoy los principales sospechosos se encuentran sin ninguna medida cautelar. El día de hoy pueden tomar sus maletas e irse del país", aseveró.