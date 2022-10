"Ya no rompo cosas": Le crean un CV a un perro para darlo en adopción y se hace viral

28 oct. 2022 - 06:33 hrs.

Valentín es un perro que fue rescatado el pasado 14 de febrero y vive junto a Agustina Riveros y su novio, Federico Gatti, en San Juan, Argentina. Sin embargo, deberán darlo en adopción.

Para ello, la pareja buscó una forma para hacer más llamativo el llamado y es por ello que crearon un currículum para el can, ofreciéndolo como el “amigo ideal”.

¿Por qué lo darán en adopción?

En conversación con el diario Los Andes, la pareja cuenta que deberán dar en adopción al perrito, puesto que se han ido a un departamento muy pequeño.

Por ello, consideran que la mejor decisión es entregarlo a otra familia donde pueda estar tranquilo, libre y tenga su espacio para jugar.

“Nos hemos venido a vivir a un departamento chiquito, que solo tiene un pequeño balcón, y sentimos que se va a morir de tristeza si sigue acá. Todavía está con nosotros, pero le estamos buscando otra familia”, explicó Agustina.

Y aunque intentaron buscar otro dueño, no les resultó, por lo que crearle un CV fue la forma más “entretenida” para dar a conocer a Valentín.

"El amigo ideal"

"Tengo dos años, me gusta el aire libre y salir a pasear por el barrio sin correa", es parte de la descripción del CV de Valentín, que es titulado como "El amigo ideal".

"Soy juguetón, algo tímido, pero muy compañero. Me gusta que me hagan cariño y estoy en busca activa de una familia que me dé mucho amor", continúa.

A ello, agregan que está "graduado en amor incondicional y mimos" y que "me adapto en espacios libres" y "ya no rompo cosas".

La foto fue publicada por una amiga de Agustina y poco demoraron en que se volviera viral, recibiendo mensajes de familias interesadas. Hasta ahora, no se sabe el destino de Valentín o si finalmente fue adoptado.