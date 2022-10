Adolescente estrangula a su madre y trata de huir con el cadáver en el maletero del auto

27 oct. 2022 - 07:20 hrs.

Tyler Roenz mató a su propia madre, Michelle Roenz, de 49 años. El adolescente de 17 años la golpeó y la estranguló. Ocultó el cadáver en el maletero del carro en el que intentó huir, pero fue detenido tras una persecución policial en Nebraska, Estados Unidos.

El esposo de Michelle, Manfred Roenz, había denunciado la desaparición de madre e hijo junto a su auto Mazda 2011. En la revisión de la vivienda familiar, en Humble, Texas, las autoridades hallaron sangre y dientes humanos en el garaje, informó Fox 26 Houston.

Help us locate Michelle Roenz, 49, & Tyler Roenz, 17, who were last seen on October 13, 2022, at 11:40 am, in the 14700 block of Birch Arbor Court, Humble, TX 77396. They may be driving a black 2011 Mazda, TX License PGP2413. Call (713) 755-6056 or @CrimeStopHOU at (713) 222-8477 pic.twitter.com/zaasXCgpSC — HCSOTexas (@HCSOTexas) October 14, 2022

Los detectives obtuvieron información sobre el vehículo perdido y alertaron a la Policía Estatal de Nebraska. Al localizar el Mazda, se inició una persecución que culminó cuando el auto chocó por detrás a un camión y se estrelló luego contra un árbol en la zona de Aurora.

Update #2: the crash occurred near Aurora, Nebraska. The male driver has been identified as missing teen Tyler Roenz. Tyler is being treated at a hospital and said to be in serious condition. The body of a deceased female has been discovered in the trunk of the

1/2 https://t.co/fFeF3vRCRf — Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) October 14, 2022

Tyler Roenz había recorrido 850 millas desde su hogar, aparentemente sin rumbo definido. En el maletero del vehículo estaba el cadáver de su madre, con evidentes signos de estrangulamiento y traumatismo por fuerza contundente, difundió New York Post.

El adolescente fue detenido el 14 de octubre en espera de su extradición a Texas. Fue acusado de asesinato y manipulación de pruebas en la muerte y desaparición de Michelle, informó una semana después el alguacil del condado de Harris, Ed González.

Update to recent case: On Thursday, 10/20, HCSO Investigators charged 17-yr-old Tyler Roenz with Murder and Tampering with Evidence in the death and disappearance of his mother, 49-yr-old Michelle Roenz. The investigation remains on-going and Tyler remains in the custody of 1/2 pic.twitter.com/IyvhMDMP7w — Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) October 21, 2022

Adolescente mató a su madre y confesó cómo lo hizo

Tyler Roenz confesó cómo mató a su madre. Admitió que “no solo usó sus manos” para causarle la muerte a su mamá Michelle Roenz. Según la autopsia, el cadáver de la mujer presentaba fractura del hueso hioides, ubicado entre la mandíbula y la faringe, dijo Telemundo Houston. El informe forense indicó que había sido golpeada con un objeto contundente.

Se desconoce el motivo del crimen. El asesino dijo que su madre no había provocado la agresión y que “no entró por su voluntad a la cajuela del vehículo”, sin reconocer aún lo que había hecho. También confesó que no sintió "ningún tipo de emociones” en relación al crimen.

Los documentos de la corte revelaron que en marzo Tyler Roenz fue acusado de intento de agresión sexual, pues habría atacado a una joven de 18 años en su carro y le habría pateado el rostro en el estacionamiento de una escuela secundaria.

Here's a pic of Tyler Roenz, the Humble teen connected to his mother's death, when he appeared in court in April. He was out on bond for att. sexual assault when he and his mother disappeared last Thursday. Her body was found in the trunk of a car. More on both cases @ 10 #khou11 pic.twitter.com/W4NDlSuBrL — Lauren Talarico (@KHOULauren) October 18, 2022

Tyler estaba en libertad bajo fianza cuando cometió el asesinato de su madre.