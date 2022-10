Los doctores le dijeron que tenía ansiedad, pero en realidad se trataba de una condición incurable

24 oct. 2022 - 19:30 hrs.

"El dolor era tan intenso que pensé que me hospitalizarían", señaló Lara Fox-Hill, de 16 años, quien decidió contar el dramático episodio que le tocó vivir cuando buscó ayuda médica durante el 2019, luego de intensas molestias estomacales.

En primera instancia, los doctores le comentaron que tenía ansiedad. Sin embargo, dos años después, regresó al hospital Wexham Park, ubicado en Berkshire, Inglaterra, pero fue aún peor, puesto que la enviaron a casa con dos tabletas de paracetamol.

Finalmente, la joven fue diagnosticada con endometriosis, una condición que afecta a una de cada diez mujeres en el mundo y que provoca una serie de síntomas, como dolor durante las relaciones sexuales, menstruaciones abundantes, infertilidad y cólicos menstruales excesivos, informa The Sun.

"Estaba sangrando las 24 horas del día"

En este contexto, Lara fue enfática en señalar que "los médicos dirían que yo era demasiado joven para experimentar un problema de mujer tan adulta, o que no tenía el tipo de dolor 'correcto'. Pero en algún momento estaba sangrando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, me desmayaba tres veces por semana y no podía caminar".

"Todos los días no dormía, me levantaba y tomaba hasta seis baños al día para poder controlar el dolor lo suficiente como para leer un libro por la tarde. Después de consultar a numerosos expertos, el NHS (Servicio Nacional de Salud del Reino Unido) me operó por última vez en junio y fue como si hubiera vuelto a nacer", afirmó la paciente.

¿Qué dijo su madre?

La madre de la joven, Diane Fox-Hill, de 54 años, y que también sufre de endometriosis, reveló los difíciles momentos que vivió su hija, recalcando que "debido a que Lara tenía menos de 16 años, necesitábamos un ginecólogo pediátrico competente, un cirujano pediátrico y un quirófano pediátrico para la operación, que no son fáciles de encontrar".

The Sun

Pese a aquello, la cirugía resultó ser exitosa y ella pudo volver a clases en septiembre de este año: "Estoy emocionada de que mis nuevos compañeros de clase me conozcan sin dolor. Soy yo misma otra vez", manifestó.

¿Qué es la endometriosis?

Según Endometriosis UK, la endometriosis es considerada "una enfermedad en la que células similares a las que recubren el útero se encuentran en otras partes del cuerpo, generalmente dentro de la cavidad pélvica".

"No existe una cura para la endometriosis, aunque existen tratamientos para controlar los síntomas y aún se desconoce la causa", añadió la entidad.